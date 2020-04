Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde billigt Verhandlungen der Kreisverwaltung mit Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Egeln l Im Umlaufverfahren und damit ohne eine öffentliche Sitzung hat der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde den Ergebnissen der Budgetverhandlungen der Landkreisverwaltung mit den Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen mehrheitlich zugestimmt. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) der Staßfurter Volksstimme mit.

Das aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktsperre angewandte sogenannte vereinfachte schriftliche Verfahren hat das Innenministerium bis zum 30. April den Kommunen ausdrücklich erlaubt, um wichtige Beschlüsse fassen zu können. Die Vorlagen waren den Verbandsgemeinderäten von der Verwaltung mit der Bitte zugesandt worden, diese mit ihrem Votum zu versehen und bis zum 8. April an das Rathaus in Egeln zurück zu senden. Nicht zurückgeschickte Unterlagen wurden als Enthaltung gezählt.

Behandelt wurden aber nur die bereits vorliegenden Vereinbarungen für sieben der insgesamt zehn Kinderbetreuungseinrichtungen in den Mitgliedsorten, für die sich die Verbandsgemeinde verantwortlich zeichnet. Dabei handelt es sich um die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ und den Hort der Johanniter Unfall-Hilfe in Westeregeln, die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ des Fördervereins Freunde der Kita Rappelkiste Etgersleben, die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Borne, die Kindertagesstätte „Storchennest“ in Tarthun, die Kita „Bodespätzchen“ in Unseburg und die Kita „Gänseblümchen“ Wolmirsleben (alle Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH).

„Dafür waren die Verträge für dieses Jahr schon ausgehandelt. Damit ist die Finanzierung für dieses Jahr gesichert“, sagte Stöhr. „Die Träger haben dem Salzlandkreis alle Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar und transparent ausgewiesen und durch Nachweise plausibel belegt. Die vom Salzlandkreis anerkannten Kosten sind exakt nachvollziehbar“, heißt es in der Beschlussvorlage, die die Verwaltung den Gemeinderäten vorgelegt hatte.

Es fehlen bisher noch die beiden Tagesstätten „Apfelbäumchen“ in Egeln und „Märchenland“ Hakeborn vom Zweckverband Kindertagesstätten im evangelischen Kirchenkreis Egeln sowie die Kindertagesstätte „Bördespatzen“ Egeln der PIN GmbH des Paritätischen.

Trotz der unterschiedlichen Aufwendungen und Kosten für die Betreuung der Mädchen und Jungen in den einzelnen Einrichtungen hält die Verbandsgemeinde weiterhin an einheitlichen Elternbeiträgen von Borne bis Etgersleben fest, betonte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister im Volksstimme-Gespräch.

„Es wäre ungerecht für die Eltern, wenn das vom Wohnort und vom baulichen Zustand der Kindertagesstätten abhängen würde“, sagte Stöhr. Seinen Worten zufolge hätten sich die Kosten in den einzelnen Einrichtungen im Gegensatz zu früher, wo es große Differenzen gab, stark angeglichen. Das verdeutlicht auch die nebenstehende Tabelle.