Die Staßfurter Einrichtung hat bei der Aktion "Kika kommt zu dir" gewonnen und Besuch des Senders bekommen.

Staßfurt l Der kleine Mann rieb noch seine müden Augen nach dem Mittagsschlaf, hatte aber schon einen Blick für den Mann im grellen rosa Shirt. „Na, hast du gut geschlafen?“, fragt Moderator Christian. Na klar, der Dreikäsehoch nickt und freut sich, dass der bekannte Mann aus dem Fernsehen so kumpelig mit ihm spricht.

Am Mittwoch gab es in der Kita Sandmännchen in Staßfurt eine große Monsterparty. Über 60 Einrichtungen hatten sich bei der bundesweiten Aktion „Kika kommt zu dir“ beworben. Und neben Kitas in Morsbach und Rostock war die Staßfurter Kita eine von drei Siegern. Eine Mutti eines Vorschulkindes hatte die Organisationszügel in die Hand genommen, die Gruppe „Pitti“ betätigte sich kreativ und zeigte, wie sich Staßfurter Kinder eine Monsterparty vorstellen. Am Ende entstand ein Bild, in dem auch das berühmte „Kikaninchen“ seinen Platz hatte. Die Kika-Redakteure waren überzeugt und so kam Christian am 9. Mai nach Staßfurt, um vom Gewinn zu berichten. „Es gab Totenstille. Die Kinder konnten es nicht fassen“, erzählt Christian, der mit vollem Namen Christian Bahrmann heißt und zusammen mit Stefanie Bock (alias Anni) die Vorschulserie „Kikaninchen“ moderiert. Jedes Kind bekam eine Urkunde und das Versprechen, dass Christian wiederkommt.

Am Mittwoch nun fuhren die Kika-Redakteure großes Programm auf. „Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht, Geschichten vorgelesen, Fußball gespielt, geklettert, gebastelt und getanzt“, erzählt Anni. Und nach dem Mittagsschlaf durften die Eltern vorbeischauen, die Monsterparty startete bei tropischen Temperaturen richtig durch. Das am Vormittag erlernte setzten die Kita-Kinder um, sangen und tanzten zusammen mit Anni und Christian. Das Kikaninchen hielt sich bedeckt im Hintergrund, steuerte aber aufmunternde Worte bei. „Wir haben das erste Mal teilgenommen und sind begeistert“, sagt Kita-Leiterin Susann Birnbaum. Noch mehr die Kinder, die wie wild durcheinanderliefen und sich freuten. Stars zum Anfassen gibt es eben nicht alle Tage.