Eltern haben die Plakate am Wochenende an der Kita im Müll entdeckt. Foto: Schmidt

Eltern finden Protestplakate bei der Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt im Müll. Der Verursacher ist unklar.

Staßfurt l Die nächste Enttäuschung haben Eltern der Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt erlebt. Eltern haben am Wochenende gesehen, dass einige Protest-Plakate an der Schlachthofstraße, die sie vor einer Woche aufgehängt hatten, erneut abgenommen wurden und im Müll gelandet sind.

Es werden Erinnerungen wach. Vor zwei Wochen hatten Eltern am Standort eine Protestaktion gestartet. Die Eltern kämpfen dafür, dass die Kita in der Schlachthofstraße erhalten bleibt und nicht nach Leopoldshall umzieht, wie es eine der Zukunftsoptionen ist (Volksstimme berichtete). Im Zuge dessen wurden auch ringsherum am Zaun bemalte Laken aufgehängt, mit denen die Eltern mit ihren Kindern auf sich aufmerksam machten. Schon nach wenigen Tagen waren die Plakate weg. Der Stadtpflegebetrieb hatte sie unter anderem aus Sicherheitsgründen abgenommen, weil diese bei schlechtem Wetter runtergefallen und auf die Straße gefallen waren.

Daraufhin hatten die Elternvertreter während eines Gesprächs bei der Kuratoriumssitzung nachgefragt, ob sie neue Protestplakate aufhängen dürfen. „Das hat der Oberbürgermeister natürlich erlaubt“, heißt es von der Verwaltung. Also hängten die Eltern vor mehr als einer Woche neue Plakate auf.

Keiner war's

Die nun wieder weg sind. „Das muss am Wochenende passiert sein“, sagt Elternvertreterin Kristina Schmidt vom Kuratorium der Kita. „Weil es am Wochenende passiert ist, gehen wir nicht davon aus, dass es jemand von der Stadt war.“ Die Volksstimme fragte nach. Weder die Stadtverwaltung noch der Stadtpflegebetrieb haben das veranlasst, heißt es. „Das ist schon seltsam“, sagt Schmidt. „Wenn es ein Jungenscherz gewesen ist, fragen wir uns, warum die Plakate sauber im Mülleimer gelandet sind. Die waren auch alle noch in einem guten Zustand.“

Eine Mutti holte sie wieder aus dem Mülleimer heraus und gab sie auch wieder den Kindern zurück. „Die Eltern sind natürlich enttäuscht und erzürnt“, sagt Kristina Schmidt. Seltsam ist auch: Nur die Plakate direkt an der Schlachthofstraße sind weg. Ein Laken am Eingang zum Beispiel ist noch da. Noch einmal wollen sich die Eltern nicht die Mühe machen, mit bemalten Laken und Plakaten zu protestieren.

Wie geht es für die Eltern weiter? Kristina Schmidt möchte morgen den Stadtrat besuchen, wird sich aber in der Bürgerfragestunde wohl diesmal nicht zu Wort melden, weil es nichts Neues gibt. Sie wartet immer noch auf Antworten aus dem Sozialausschuss. Thema werden die Kitas im Stadtrat aber auch so sein.