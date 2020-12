Staßfurter Stadtverwaltung muss bis Ende März ein Konzept für die Kita „Bergmännchen“ vorlegen. Das Gesamtkonzept soll Ende Juni vorliegen.

Staßfurt l Was gut überlegt und ausgereift ist, braucht seine Zeit. Der vielleicht längste Beschlussvorschlag, den Staßfurt je gesehen hat, geht über sechs Absätze und füllt fast eine ganze digitale A4-Seite. Er hat 238 Wörter und 1696 Zeichen. Und die Erklärung wollte sich auch nicht lumpen lassen. Michael Hauschild führte für SPD/Grüne im Staßfurter Stadtrat am Donnerstag minutenlang aus, warum die Fraktionen SPD/Grüne, CDU und UBvS einen gemeinsamen Antrag eingebracht haben. Mit diesem werden der Oberbürgermeister und seine Verwaltung beauftragt, ein Konzept für alle Kitas vorzulegen.

„Das Konzept soll die inhaltliche und konzeptionelle Ausrichtung der einzelnen Einrichtungen (trägerunabhängig) abbilden“, heißt es. Es geht um Investitionen, Inhaltskonzepte, Kosten- und Standortplanung. Es geht um Demografie und Einzugsbereiche oder den Abbau von Über- oder Unterversorgung. Das Konzept für einen Zeitraum bis 2035 soll bis zum 30. Juni 2021 vorliegen. Die heiß diskutierte Kita „Bergmännchen“ sogar schon bis 31. März.

Für den gemeinsam erarbeiteten Beschlussvorschlag von SPD/Grüne, CDU und UBvS gab es eine breite Zustimmung. 29 Räte stimmten für den Beschlussvorschlag, sechs enthielten sich. Darunter die vierköpfige FDP-Fraktion. Deren Wortführer Günter Döbbel erklärte seine Bauchschmerzen. „Der Beschluss ist gut, aber die letzten beiden Abschnitte sind nicht zielführend“, sagte er und spielte damit auf die Priorität des „Bergmännchens“ an, die er wohl ablehnt. „Was ist denn mit der Kita in Löderburg oder der in Glöthe? Das Konzept sollte neutral sein und ergebnisoffen. Wir vergessen das große Ganze.“

Lob vom Oberbürgermeister

Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) lobte den Beschlussvorschlag. „Ich möchte mich bei den Einbringern bedanken und kann das nur unterstützen. Wir hatten schon bei der Sitzung des Stadtrats im September den Auftrag bekommen, zu schauen, wo man investieren kann. Jetzt liegt drei Monate später der Beschlussvorschlag vor.“

Dass seine Verwaltung schon bis Ende März ein Konzept für das „Bergmännchen“ vorlegen soll, will er diskutiert haben. „Da müssen wir debattieren, wie das passieren soll. Nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt“, sagte er und holte sich eine verbale Breitseite von Ralf-Peter Schmidt (UBvS) ab. „Das ist ein Dienstauftrag. Da gibt es nichts zu verhandeln. Es gab schon eine Meinungsbildung zum `Bergmännchen´. Daher brauchen wir jetzt eine Zeitschiene.“ Die Stadträte waren sich bereits einig, dass die Kita „Bergmännchen“ erhalten und saniert werden soll.

Stephan Czuratis (CDU) nutzte die Aussage von Wagner, dass der Verwaltung ja bereits im September gesagt worden sei, dass sie sich Gedanken um die Kitas machen soll, als Steilvorlage. „Wenn es schon im September wichtig war, hätte es ja von der Verwaltung eine Vorlage geben können.“

Klaus Maaß (SPD) wies darauf hin, dass der Beschluss, die Kita „Bergmännchen“ zu sanieren, nicht aufgehoben sei. „Der Beschluss ist bindend. Es muss also saniert werden.“ Wagner korrigierte seinen Parteikollegen: „Es gab einen Beschluss für einen Fördermittelantrag.“

Später in den Anfragen legte Maaß nach: „Die Kinder mussten ausziehen, weil nur Fördermittel beantragt wurden? Das kann nicht sein.“ Hier wies ihn jetzt Fachbereichsleiter Hans-Georg Köpper zurecht: „Der Zusammenhang ist nicht korrekt. Die Fördermittel wurden nach dem Stadtratsbeschluss beantragt. Danach begannen die Untersuchungen am Gebäude. Und für diese war es erforderlich, dass die Kinder ausziehen.“

Zahlreiche Probleme

Hintergrund für das gewünschte Konzept und die Auseinandersetzungen zwischen Stadtrat und Verwaltung/Oberbürgermeister sind die zahlreich verspäteten oder versandeten Sanierungen von Kitas. So wurde die Sanierung der Kita „Bergmännchen“ vorerst stillgelegt. Bei den Ertüchtigungen der Kitas „Abenteuerland“ in Förderstedt und „Pusteblume“ in Neundorf gab es zahlreiche Probleme und Verzögerungen, die auch zu Kostensteigerungen geführt haben. So etwas soll nicht wieder vorkommen in Staßfurt.

In der Kita „Bergmännchen“ waren die Kinder bereits im September 2019 ins „Sandmännchen“ ausgezogen. Im Sommer wurde nach Problemen mit dem Architekten bekannt, dass die Sanierung nicht wie geplant umsetzbar ist. Seitdem warten die Eltern auf eine Aussicht, wie es mit ihrer Kita weiter geht. Zwischendurch wurde auch darüber nachgedacht, den Standort Schlachthofstraße zu schließen und die Kita mit der Einrichtung „Leopoldshaller Spatzennest“ zusammenzulegen.