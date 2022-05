Kitas in Staßfurt: Wunsch nach Auslagerung in Eigenbetrieb bleibt

Mehrere Fraktionen und Ortsbürgermeister wollen in Staßfurt einen Eigenbetrieb. Ein Antrag dazu wurde jetzt überarbeitet.

Die Kita „Bergmännchen“ in der Schlachthofstraße in Staßfurt steht seit über 2,5 Jahren leer.

Staßfurt - Die Diskussionen, wie es zu den zeitlichen Verschiebungen und finanziellen Erhöhungen bei den Sanierungen von Kitas und Schulen in Staßfurt kommen konnte, gehen seit Jahren. Bei vielen Einrichtungen gab es große Probleme. Was kann Staßfurt daraus lernen? Wie kann es in Zukunft besser werden?