Die großen Pläne für die Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt stehen. Jetzt fehlt noch ein „großes Detail“ für den Baustart.

Staßfurt l Der Baustart an der Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt rückt in greifbare Nähe. Wenn alle Vorbereitungen, die die energetische Sanierung mit sich bringt, abgeschlossen sind, soll es ab Ostern losgehen. Die Bauzeit wird sich in etwa auf eineinhalb Jahre erstrecken.

Betreuung für Hortkinder

Letzter Knackpunkt des Großprojekts ist jetzt die Hortbetreuung für die Zeit des Umbaus. Während die Kitakinder aus dem „Bergmännchen“ in die Kita „Sandmännchen“ in der Sülzestraße ausweichen sollen, sollen die Hortkinder an der Goethe-Grundschule betreut werden. Dazu fehlt den übergeordneten Behörden aber bis jetzt noch der gesetzlich vorgeschriebene Fluchtweg aus den oberen Räumen des Schulgebäudes, das aus einem Erdgeschoss und drei Etagen besteht. Denn während die Grundschule über einen Bestandsschutz verfügt und so eine Treppe nicht vorweisen muss, gilt der Hort im selben Gebäude als neue „Betriebsart“, die einen heute geforderten, zweiten Fluchtweg haben muss.

Gemeinsam mit dem Fachdienst Brandschutz des Salzlandkreises, der diese Genehmigung zum Hortbetrieb in dem Fall nicht erteilt hat, hat die Stadtverwaltung eine Übergangslösung gesucht.

Übergangslösung für Treppe

Das Ergebnis: „Um die Hortbetreuung schon vorher zu ermöglichen, soll als Übergangslösung spätestens zu den Osterferien eine Fluchttreppe von einer Gerüstbaufirma errichtet werden“, erklärt Hans-Georg Köpper, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. Die provisorische Fluchttreppe soll den Hortbetrieb in der Goethe-Grundschule ermöglichen.

Eine „richtige“ Fluchttreppe soll im zweiten Schritt errichtet werden. Hans-Georg Köpper erklärt: „In den Sommerferien wollen wir eine Fluchttreppe errichten. Die Maßnahme muss noch in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden.“

Die Stadt muss sowohl die „richtige“ Fluchttreppe als auch das Gerüst als Übergangslösung ausschreiben, also sich als öffentlicher Auftraggeber Angebote mehrerer Firmen einholen. Deshalb zieht sich das Vorhaben noch eine Weile.

Hortkinder in Goetheschule

An der Goethe-Grundschule unterdessen freut man sich schon jetzt auf die Hortkinder und ebenso die neue Fluchttreppe, die das Schulgebäude in Sachen Brandschutz einen Schritt weiterbringen wird. „Zirka 80 Hortkinder erwarten wir“, sagt die Leiterin der Goethe-Schule Heike Härtge.

Denn es werden nicht nur die Hortkinder aus dem „Bergmännchen“ zwischenzeitlich an der Goethe-Grundschule betreut, sondern auch die Hortkinder aus der Kita „Sandmännchen“. Weil die Kita-Kinder aus dem „Bergmännchen“ vorübergehend in die Kita „Sandmännchen“ gehen, braucht man dort mehr Platz. Dazu weichen die Hortkinder des „Sandmännchens“ auch an die Grundschule Goethe aus. Die Hortkinder, die die Goetheschule sowieso besuchen, können nach Schulschluss gleich dort bleiben.

„Die Hortbetreuung wird bei uns in den Klassenräumen stattfinden“, sagt Heike Härtge. Horterzieherinnen aus dem „Bergmännchen“ und dem „Sandmännchen“ werden die Kinder aus beiden Horten gemeinsam als Team betreuen. Die vier Erzieherinnen „haben sich schon vor Ort Gedanken gemacht, wie sie die Klassenräume, das Spielzimmer, die Turnhalle und den Speiseraum in ihren Ablauf einplanen.“

Das „Bergmännchen“-Haus, das seit 1957 Kita ist, muss wegen Defiziten in der Dämmung energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden.