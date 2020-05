Was wird aus den rund 2,6 Millionen Euro, die der Abwasserzweckverband „Bodeniederung“ seinen Kunden zu viel abgeknöpft hatte?

Egeln l Das Verwaltungsgericht Magdeburg verhandelt am 25. Juni über die Klage der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Bodeniederung“ in Abwicklung gegen den Salzlandkreis. Das teilte der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates Egelner Mulde, Peter Fries (CDU), in der Ratssitzung am vergangenen Dienstagabend in der Aula des Schulzentrums Egeln mit.

Fries, der die Interessen der Verbandsgemeinde in der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt sowie des AZV vertritt, sprach von einem „guten Signal“, dass es nun doch nicht mehr so lange dauert. „Wir werden uns zeitnah verständigen, wie wir uns als Parteien dazu positionieren“, sagte er.

Nach Mitteilung des Verwaltungsgerichts beginnt die mündliche Verhandlung am 25. Juni um 10.15 Uhr im Saal 11. Interessierte Bürger können daran teilnehmen. Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind die Plätze dort jedoch begrenzt, sagte der Vizepräsident Uwe Haack der Staßfurter Volksstimme. Er geht davon aus, dass das Urteil noch am gleichen Tag gefällt wird.

Der AZV „Bodeniederung“ ist beim Verwaltungsgericht nicht unbekannt. Dieses Mal geht es um die Aufteilung des finanziellen Erbes des in Abwicklung befindlichen Verbandes. Die AZV-Verbandsversammlung hatte mit der Stimmenmehrheit der Egelner Mulde und der Stadt Hecklingen beschlossen, vom Tafelsilber des Verbandes in Höhe von rund fünf Millionen Euro 2,6 Millionen Euro auf den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt zu übertragen. Mit diesem Geld soll der WAZV, der die Aufgaben des AZV am 1. Januar 2011 übernommen hatte, im AZV-Gebiet die Schmutzwassergebühren in den nächsten sechs Jahren senken.

Hintergrund ist, dass die AZV-Geschäftsführung vor mehr als zehn Jahren den Kunden zu viel Schmutzwassergebühren abgeknöpft hatte. Geld zurück erhielt damals nur, wer gegen die Bescheide des Verbandes Widerspruch eingelegt hatte.

„Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Kunden, die vor zehn Jahren zu viel Gebühren entrichten mussten und dagegen keinen Widerspruch eingelegt hatten, wenigstens in den Genuss einer Gebührensenkung kommen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr, der bis zum Sommer des vergangenen Jahres Vorsitzender der Verbandsversammlung des AZV war.

Dieses Ansinnen lehnte die Kommunalaufsicht strikt ab. Sie geht davon aus, dass es sich bei den rund fünf Millionen Euro um das Vermögen des Verbandes handelt, das bei dessen Auflösung entsprechend der Einwohnerzahl auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt werden muss. Ähnlich positionierten sich auch die Städte Aschersleben und Staßfurt. Solange diese Frage nicht endgültig geklärt ist, kann der AZV nicht wie geplant abgewickelt werden. Das sollte laut Umweltministerium und Kommunalaufsicht bereits 2015 erledigt sein.

Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises hatte die Rückzahlung der zu viel kassierten Gebühren jahrelang blockiert. Sie machte dafür zur Bedingung, dass das Oberverwaltungsgericht am 28. Mai 2013 die rückwirkend auf 2,75 Euro pro Quadratmeter Einleitfläche angehobenen Niederschlagswassergebühren bestätigt. Das passierte jedoch nicht.

Die 2006 gegründete Bürgerinititative „Bezahlbares Abwasser“, die mehrere hundert Mitglieder zählt, unterstützt die Bestrebungen, den geprellten Gebührenzahlern zu ihrem Recht zu verhelfen.