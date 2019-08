Silvia Maaß leitet die soziale Einrichtung seit knapp drei Jahren. Sie führt auch Schneiderarbeiten mit der Nähmaschine durch und ändert ab, wenn was nicht passt. Für Groß und Klein sind Textilien in der Anlaufstelle gut sortiert zu erhalten. Foto: Nora Stuhr

In Egeln ist die Kleiderkammer Anlaufstelle für Menschen, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind und mit wenig Geld auskommen müssen.

Egeln l Viele Leute trauen sich aus Scham nicht, das Angebot zu nutzen. Das hat die Leiterin der Einrichtung in den vergangenen Jahren mitbekommen. Sie möchte den Leuten Mut machen und helfen. Es ist spät am Vormittag. Im Moment ist kein Besucher da. Zwei Frauen, die vor einem Haus im Terrain der Wasserburg im Schatten sitzen, finden Zeit für ein Gespräch. Sie erzählen, dass sie die Kleiderkammer der Stadt Egeln betreuen, die sich in dem Gebäude hinter ihnen befindet. Wir gehen die Treppe hinauf. „Hier können unsere Leute sich gern zusammen hinsetzen“, erzählt Silvia Maaß und zeigt auf einen kleinen Vorraum. Da steht ein Sofa, Sessel, Schränke. Wer warte, könnte einen Kaffee trinken und lesen.

Jetzt gerade ist niemand da, und wir gehen in das Zimmer, in dem sich all die Sachen befinden, die Leute gespendet haben, um Menschen, die nicht so viel Geld zum Leben haben, eine Freude zu schenken. Der ein oder andere benötige dies und das nicht mehr, was der andere vielleicht gebrauchen könne, meint Silvia Maaß. Genau das sei der Sinn der Kleiderkammer, in der es aber weitaus mehr als T-Shirts und Co. gibt. Dinge des täglichen Bedarfs, Utensilien für die Küche, sogar ein Fahrrad steht bereit. Vom Kinderhochstuhl über einen Brotbackautomaten, Geschirr, Gläser, Bettwäsche, Stoffe – das Angebot ist weit gefächert. Sicher, bei den Dingen handele es sich nicht immer um die neuesten Waren, aber man achte darauf, dass sie in einem guten Zustand sind und noch genutzt werden können, berichtete die Mitarbeiterin.

Textilien größter Teil

Den größten Teil im Sortiment nehmen aber Textilien ein. Vor allem Eltern mit Kindern könnten hier Geld sparen, wenn für jede Saison eine neue Jacke, Schuhe oder Pullover nötig sind, weil die Kleinen so schnell herauswachsen. „Und wir sind auch ständig auf der Suche nah neuen Sachen. Wer möchte, kann diese bei uns abgeben“, sagt Silvia Maaß. „Viele, die zu uns kommen, freuen sich. Sie sind einfach sehr dankbar, wenn ich ihnen was besorgen kann, was benötigt wird“, erzählt die Leiterin der Kleiderkammer, dass sie gern auch vermittelt und Kontakte herstellt. Wer größere Möbel daheim habe, diese aber nicht mehr benötige und spenden wolle, könne einfach anrufen und ein Foto schicken. Werde dann was gebraucht, würden Mitarbeiter der Kleiderkammer die Sachen dann auch abholen und zu ihren neuen Besitzern bringen.

Gefragt, wie viele Leute die Kleiderkammer in der Woche ungefähr nutzen, kann sie keine konkrete Zahl nennen, will sich nicht festlegen. Das sei unterschiedlich, erklärt sie. Allerdings meint sie auch, dass sie sich wünschen würde, wenn mehr Leute kämen, der Zulauf könnte ein bisschen größer sein. Das der Bedarf da sei, stehe auf jeden Fall fest. Doch die Tatsache, dass es für die Betroffenen nicht so einfach ist, offen damit umzugehen, dass sie Hilfe benötigen, sei ein- fach da. Es bestehe einfach eine „Hemmschwelle“. Daher rät Silvia Maaß, die die Leitung der Kleiderkammer seit 2016 verantwortet, den Bürgern auch, ihre Freunde anzusprechen, wenn sie wissen, dass das Angebot passt. Und wer dann einmal den Weg gefunden habe, sei dann am Ende auch erleichtert und froh, erklärt sie, weil sie das schon erfahren hat.

Die Kleiderkammer befindet sich seit knapp zwei Jahren auf der Wasserburg und war davor Breiten Weg. Und wer kann die Spenden annehmen? Sie sind für Menschen gedacht, die auf die Unterstützung von Hartz IV angewiesen sind und Senioren mit einem geringen Budget, wird berichtet.

Silvia Maaß ist über eine Maßnahme des Jobcenters angestellt. Sie hofft, dass diese in diesem Jahr ein weiteres Mal verlängert wird, denn sie möchte auch weiterhin dazu beitragen, anderen eine Freude zu bereiten, wenn sie Hilfe benötigen.

Die Kleiderkammer auf der Egelner Wasserburg ist immer montags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Auch Spender können sich melden.