Kleine Ausbesserungen in der Hamsterstraße in Staßfurt

Die Hamsterstraße in Staßfurt wurde kürzlich zur Kreisstraße hochgestuft. Trotz eines schlechten baulichen Zustands. Die Stadt will noch einmal ausbessern.

Die Hamsterstraße ist eine der schlechtesten in Staßfurt. Jetzt entbrannte sich im Zuge der Umwidmung zur Kreisstraße ein Streit um den Zustand der Fahrbahn.

Staßfurt - Nach den Diskussionen im Kreistag um die Hamsterstraße in Staßfurt, die in einem desolaten Straßenzustand zu einer Kreisstraße hochgestuft wurde, stellte Staßfurts Fachbereichsleiter Wolfgang Kaufmann am Montag im Bauausschuss noch einmal klar, wie es mit der Straße weitergeht.