Kleine Geschäfte in Staßfurt geben auf

Den nach wie vor freundlichen Verkäuferinnen vom Zapatos-Schuhgeschäft ist es nicht anzumerken, dass das Schmuckstück in der Staßfurter Steinstraße zum Jahresende schließen wird. Inhaberin Yvonne Wandt sieht aber keine andere Möglichkeit mehr, als die Reißleine zu ziehen.

Staßfurt - „Unsere liebe Regierung lässt sich permanent etwas Neues einfallen, was die Kunden vom Kaufen abhält“, kommt Yvonne Wandt ohne Umschweife auf den Grund, warum sie zum Jahresende die Reißleine zieht. Vor fast sieben Jahren eröffnete sie ihr Schuhgeschäft Zapatos in der Steinstraße. Ein Traum ging in Erfüllung, auch für viele Kunden.