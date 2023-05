Höchste Zeit für einen Rasenschnitt wurde es auch auf dem Quell in Rathmannsdorf, wobei das hiesige BBRZ über die Ausbildung dem Stadtpflegebetrieb unter die Arme greift. Vom 9. bis 11. Juni findet hier das legendäre Rathmannsdorfer Heimatfest statt.

Rathmannsdorf - Ein kleines Dorf bereitet sich auf seinen kulturellen Höhepunkt vor – das seit Jahrzehnten alljährlich am zweiten Juni-Wochenende stattfindende Heimatfest. Das Programm für den 9. bis 11. Juni ist in mehreren Beratungen von Vertretern der örtlichen Dart-, Schießsport- und Sportvereine, von Einrichtungen wie Kita Rappelkiste und Grundschule sowie Ortschaftsräten und der Feuerwehr längst in Sack und Tüten. Die Stadt Staßfurt unterstützt verwaltungstechnisch, wo sie kann.