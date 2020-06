Der Pachtzins in Staßfurt schrittweise von sechs auf zwölf Cent erhöht werden. Die Erhöhung soll für den Rückbau verwendet werden.

Mehreinnahmen Derzeit nimmt die Stadt Staßfurt über die Pacht fast 70 000 Euro im Jahr ein. Sollte der Stadtrat Ende Juni der Erhöhung der Pacht von sechs auf neun Cent zustimmen, würde die Stadt im kommenden Jahr etwas mehr als 100 000 Euro darüber einnehmen. Mit zwölf Cent pro Quadratmeter kämen dann über 130 000 Euro zusammen. Das zusätzliche Geld soll für den Rückbau der Kleingärten verwendet werden. Bereits in diesem Jahr sind im Haushalt 20 000 Euro für den Rückbau von Kleingärten eingestellt, wie Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner sagt.

Staßfurt l Die Zahl ist besorgniserregend. „Momentan gibt es einen Überhang von etwa 800 Gärten“, sagt Ingo Knabe, Vorsitzender des Regionalverbandes der Kleingärtner Staßfurt. 800 Gärten stehen also leer in Staßfurt. Das sind laut Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) ungefähr die Hälfte aller Gärten. „Von denen sind einige unberäumt und zugemüllt von den letzten Pächtern hinterlassen worden. Verfallene Lauben und verwilderte Anpflanzungen sind an der Tagesordnung.“

Was tun also? „Das Kleingartenentwicklungskonzept steht seit 2008 ganz oben auf der Agenda“, sagt Wagner. „Wir wollen und müssen die Anlagen zukunftsfähig gestalten.“ Da hilft oft nur der konsequente Rückbau von Gärten. Der Bestand soll auf die Hälfte reduziert werden. In Rathmannsdorf wurde ein kompletter Kleingartenverein vor einiger Zeit aufgelöst. Auch in Hohenerxleben wurden Gärten zurückgebaut.

Um diesen Rückbau schneller voranzubringen, hat die Stadt Staßfurt eine Erhöhung des Pachtzinses in einem ersten Schritt von sechs auf neun und in einem zweiten Schritt von neun auf zwölf Cent pro Quadratmeter vorgeschlagen. Die Erhöhung auf neun Cent soll noch in diesem Jahr wirksam werden, die nächste Erhöhung im Jahr 2023. Derzeit sind die politischen Gremien damit beauftragt, darüber abzustimmen.

Geld geht zurück

Die Erhöhung in diesem Jahr soll zweckgebunden sein. Das Geld soll in einen Fonds fließen. Mit diesem soll der Rückbau forciert werden. „Ich werde bei der nächsten Sitzungsrolle im August und September vorschlagen, dass die Mehreinnahmen für den Haushalt 2021 für Abbruch und Beseitigung von Gärten verwendet werden“, so Wagner. Vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt am 25. Juni der Erhöhung des Pachtzinses zu. Im nächsten Stadtrat am 10. September soll dann die Förderrichtlinie beschlossen werden, mit der die Kleingartenvereine leichter Anträge für den Rückbau von Gärten stellen können. Weil Gartenfreunde auch für leerstehende Gärten die Pacht mitzahlen, heißt das: „Die Pacht wird für alle billiger, wenn leerstehende Gärten zurückgebaut werden“, sagt Wagner. „Das Geld geht an die Kleingärtner zurück.“

Der Regionalverband pocht darauf, dass die Erhöhung mit dem Rückbau einhergeht. „Die von der Stadt Staßfurt geplante Pachtzinserhöhung wurde zwar auf einer Arbeitsgruppensitzung im Februar 2020 mit dem Regionalverband angesprochen, allerdings immer im Zusammenhang mit der ‚Förderrichtlinie Kleingartenwesen‘. Diese Förderrichtlinie beschreibt, dass die eingenommene Leerstandspacht für den gezielten Rückbau der leerstehenden Gärten und dessen Rückgabe an den Eigentümer verwendet werden soll“, teilt der Vorsitzende Ingo Knabe mit.

Leerstehende und verwilderte Gärten wären dabei schwer verpachtbar. Die Vereine wären kaum in der Lage, auf eigene Kosten großflächig leerstehende Gärten zu beräumen. „Deshalb ist es wichtig, dass durch gezielte finanzielle Unterstützung der Stadt mit Hilfe der eingenommenen Leerstandspacht die Kleingartenanlagen verkleinert und auf den bestehenden Bedarf angepasst werden“, so Knabe. „Eine Erhöhung des Pachtzinses für die Kleingärten kann und darf nur im Zusammenhang mit der Förderrichtlinie einhergehen. Der Regionalverband erwartet hier von der Stadt, den Stadt- und Ortsräten das nötige Augenmaß bei der Umsetzung dieser Pachterhöhung.“

Änderungsanträge

Zwei gleich lautende Änderungsanträge gab es aus den Ortschaftsräten in Löderburg und Neundorf. Beide Orte sprachen sich einstimmig dafür aus, den Passus der Erhöhung auf zwölf Cent ab 2023 streichen zu lassen. „Der Sprung auf zwölf Cent ist sehr hoch“, sagte Steffen Becker (parteilos) in Löderburg. „Der Schuss geht nach hinten los, weil meist die Bürger einen Garten haben, die kein Eigenheim besitzen und nicht so viel Geld haben.“

„Wir wollen nicht die Leute ärgern. Wir sind angehalten, alle Pachtverträge auf den Prüfstand zu stellen“, entgegnete Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen.

In Neundorf fragte Ortsbürgermeister Stefan Riemann (parteilos): „Ist es nicht ratsam, 2023 die Beiträge erneut zu prüfen?“ Die Ortschaftsräte gingen mit. In beiden Ortschaftsräten stimmen alle Kommunalpolitiker für den geänderten Antrag.

In Förderstedt äußerte sich beim Ortschaftsrat nur Enrico Lärz (CDU): „Ich bin dafür, dass wir gar nichts erhöhen“, sagte er. Der Protest der restlichen Ratsmitglieder äußerte sich im Abstimmungsverhalten. Zwölf Räte stimmten gegen jegliche Erhöhungen, drei enthielten sich. Steffen Seebach nahm an der Abstimmung nicht teil, weil er als Vorsitzender eines Kleingartenvereins befangen ist.

Mit drei zu zwei Stimmen passierte die Beschlussvorlage in dieser Woche knapp den Ortschaftsrat Hohenerxleben. Die geplanten Erhöhungen seien eine überschaubare Größe, meinte Ortsbürgermeister Siegfried Klein (CDU). Bei 500 Quadratmeter wären es 15 Euro mehr im Jahr, nannte der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister ein Beispiel. Mit den jetzigen Pachten habe man im Salzlandkreis im übrigen mit Abstand die geringsten.

Ilona Franke (parteilos) sah das anders: „Traurig, wieder eine Erhöhung. Seit fast 30 Jahren bin ich im Ortschaftsrat beziehungsweise im Gemeinderat. Aber ich habe ständig nur Erhöhungen erlebt.“

Wagner entgegnete, dass die gegenwärtige Pachthöhe seit 18 Jahren bestehe. Die Zeit sei weitergegangen. „Wir haben beispielsweise 160 000 Euro Eigenanteil in den Rückbau von Kleingärten in Hohenerxleben gesteckt. Mittlerweile erhält die Stadt für die zu Acker gewordene Fläche Pacht von einem Landwirt.“

In Athensleben erläuterte Fachdienstleiterin Anke Michaelis-Knakowski Mittwochabend, dass die Stadt mit dem bereits 2008 beschlossenen Kleingarten-Entwicklungskonzept nicht weit vorangekommen sei. Ohne Diskussion stimmten alle sechs Ortschaftsräte für die Pachterhöhung. Athensleben hat keine Kleingartenanlage.

Auch Rathmannsdorf hat seit dem Rückbau keine derartigen Pachtflächen mehr. Das war wohl auch ausschlaggebend für sechs Ortschaftsräte, sich der Stimme zu enthalten. Zwei lehnten die Pachterhöhung ab, womit die Beschlussvorlage am Donnerstagabend hier durchfiel.