Regionalverband der Kleingärtner bietet interne Gespräche an. Öffentliche Stellungnahmen gibt der Verband nicht mehr ab.

Staßfurt l Und dann haute Gerhard Kahle mit der Faust auf den Tisch. Jetzt reichte es ihm. „Ich werde mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Ehrenvorstandes des Regionalverbandes zurücktreten“, sagte er. Seine Augen wurden klein, der Blick ging entschlossen in die Runde. Applaus brandete auf. Von 1974 bis 2011 war Kahle Präsident des Regionalverbandes der Kleingärtner. Seitdem war er im Ehrenvorstand.

Kürzlich gab es eine Versammlung austrittswilliger Kleingartenvereine aus dem Regionalverband. Eine hitzige Atmosphäre herrschte vor. Thema war: Wie kommen Vereine aus dem Regionalverband heraus, welche Maßnahmen können ergriffen werden und wie steht es mit den Pachtverträgen?

Es brodelt unter Staßfurts Kleingärtner. Fünf Vereine von 42 hatten Ende 2019 eine außerordentliche Kündigung eingereicht. Vier weitere Vereine sollen ebenfalls unzufrieden sein mit dem Regionalverband.

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Anlass war eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 14 auf 29 Euro im Jahr. Die Probleme sind aber vielschichtig. Dem Verband wurde vorgeworfen, zu viele Gelder auszugeben und den Leerstand nicht ernsthaft anzugehen. Dazu werfen Vereine dem Verband vor, eine Teilzeitkraft in der Geschäftsstelle angestellt zu haben und die Erhöhung auch damit begründet zu haben. Das weist der Regionalverband alles zurück. Die Teilzeitkraft wurde geschaffen, weil der neue ehrenamtliche Vorstand beruflich eingespannt ist. Ein Rückbau wäre erst bei Anlagen in Rathmannsdorf und Hohenerxleben passiert.

Inhalt der Versammlung der austrittswilligen Vereine war auch die Pacht. Die außerordentlichen Kündigungen wurden abgelehnt, alle fünf Vereine wollen fristgemäß Ende Juni kündigen, um Ende des Jahres herauszukommen. Die Pacht müssen die Vereine aber trotzdem an den Verband zahlen. Dieser leitet sie weiter an den Pächter, die Stadt Staßfurt. Das Problem einiger Vereine: Sie zahlen auch die Pacht leerstehender Gärten mit. Für Mitglieder von Vereinen, deren Leerstand sich Jahr für Jahr erhöht, erhöht sich auch die Pacht. Obwohl die weiterhin sechs Cent pro Quadratmeter beträgt.

„Überprüft eure Verträge“, sagte Oliver Walter, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Sparte 1987“. „Wenn es keine Vereinbarung darin gibt, dass ihr für leerstehende Gärten zu zahlen habt, dann braucht ihr auch nicht zahlen.“ Er fügte Beispiele von Vereinen im Leipziger Raum an. „Die bezahlen keinen Cent für leerstehende Gärten.“ Es gebe entsprechende Gerichtsurteile.

Wie hoch wird die Verwaltungsgebühr?

Gleichzeitig gehe es den Vereinen finanziell gut, obwohl sie nicht mehr Mitglied in einem Regionalverband wären. „Die stehen sogar finanziell besser da als vorher“, sagt Walter. Das Problem in Staßfurt: Wenn ein Verein nicht mehr Mitglied im Regionalverband ist, wird eine Verwaltungsgebühr fällig. Hier stand anfangs eine Summe von 65 Euro pro Jahr im Raum. Der Regionalverband kündigte an, das zu überprüfen. Ein Fachanwalt wurde hinzugezogen. „Vereine, die nicht mehr Mitglied sind im Regionalverband, fallen nicht mehr unter den Schutz des Bundeskleingartengesetzes. Die Pachtpreisbindung fällt weg. Es liegt zudem im Ermessensspielraum des Regionalverbandes, eine Verwaltungsgebühr einzuführen“, erklärt Thomas Wagner vom Bundesverband deutscher Gartenfreunde.

Wie es trotzdem gehen kann, nicht mehr Mitglied zu sein, erklärt Fritz-Heiner Knape, selbst lange Mitglied des Vorstandes im Regionalverband und Vorsitzender der Kleingartensparte Flora in Wolmirsleben. Der Verein verließ 2011 den Verband. „Wir zahlen die Pacht direkt an die Gemeinde“, so Knape. Der Bürgermeister hätte sich eingesetzt. Eine Verwaltungsgebühr zahlt der Verein nicht. „Mitgliedsbeiträge bleiben im Verein, dafür werden zum Beispiel neue Gerätschaften angeschafft. Wir haben nur Vorteile.“ Kleingartenvereine, die nicht dem Regionalverband angehören, gibt es in Staßfurt nicht. Allerdings gibt es in Staßfurt Nord, in Löderburg und Glöthe Gärten, die keinem Verein angehören. Für diese gibt es Einzelpachtverträge mit der Stadt.

Wie geht es weiter? Auf Nachfrage teilt der Vorsitzende Ingo Knabe mit: „Der Vorstand des Regionalverbandes hat sich entschlossen, Ihnen keine weiteren Informationen über interne Vorgänge im Zusammenhang mit möglichen Austritten aus dem Regionalverband zur Verfügung zu stellen.“

Brief an die Vereine

Dafür hat sich der Verband per Brief an die Vereine gewandt, der der Volksstimme vorliegt. Dort heißt es: „Unsere Satzung sieht dafür vor, dass zunächst eine Schlichtung stattzufinden hat. Diese Vorgehensweise ist durch uns bindend einzuhalten und wird derzeit vorbereitet. Der Vorstand ist bestrebt, die fünf Vereine von einem Verbleib im Regionalverband zu überzeugen.“ Interne Gespräche sollen folgen.

Am Donnerstag soll der Verband die Vereine zu einem Gespräch am 10. März eingeladen haben. Das berichten mehrere Vereine.

Entscheidend ist eben auch die Frage, was mit der Pacht der Vereine ist. Am liebsten würden die Vereine ihre Pacht direkt an die Stadt zahlen. Dazu müsste der Generalpachtvertrag aufgelöst werden. Einzelpachtverträge müssten her.

Anke Michaelis-Knakowski, Leiterin des Fachdienstes für Planung und Liegenschaften, erklärt: „Ein Herauslösen von Teilflächen aus dem Generalpachtvertrag kann nur durch Kündigung des Regionalverbandes gegenüber der Stadt erfolgen.“ Die Stadt könne den Vertrag nur kündigen, wenn, der Regionalverband seinen Zahlungen nicht nachkommt. Das ist nicht der Fall.

Die Stadt will aber auch gar nicht kündigen. „Wenn wir für 38 Vereine separate Verträge abschließen, demontieren wir den Regionalverband. Das könnte eine Welle werden“, so Michaelis-Knakowski. „Wir werden die Türen nicht öffnen.“

Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) will vermitteln: „Den Vereinen wird durch den Regionalverband viel Arbeit abgenommen. Die Parteien sollten sich zusammenraufen.“ Er kündigte an, dass Gespräche mit dem Regionalverband folgen sollen.

Die fünf Vereine beklagen jedoch, dass mit ihnen niemand das Gespräch sucht. „Die Stadt Staßfurt hat nicht mal versucht, mit uns zu reden“, sagt Oliver Walter. Was die Vereine jetzt unternehmen? Vielleicht einen eigenen Verband gründen? „Das ist denkbar“, sagt Walter. Eine Homepage gibt es schon.