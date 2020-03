Der Kleingartenverein „Nord-Ost“ an der Förderstedter Straße ist laut eigenen Angaben der größte Kleingartenverein in Staßfurt. Er übt Kritik am Regionalverband. Foto: Enrico Joo

Die fünf austrittswilligen Vereine folgen einer Einladung zum Gespräch. Unterdessen übt auch der Kleingartenverein Nord-Ost Kritik.

Gerhard Kahle nur von 2004 bis 2011 Präsident des Regionalverbandes Gerhard Kahle spielte eine große Rolle bei der Entwicklung des Kleingartenwesens in Staßfurt. Eberhard Kanitz, ehemaliger Vorsitzender des Regionalverbandes der Kleingärtner, merkt zum Artikel vom 28. Februar jedoch an: „Falsch ist die Aussage von Kahle er sei von 1974-2011 Präsident des Regionalverbandes gewesen. Richtig ist: Kahle war von 1974-1983 Vorsitzender des VKSK-Kreisverbandes Staßfurt. Er wurde von dieser Funktion von den dafür Verantwortlichen entbunden.“ Heinz Voigt und Georg Kurze folgten danach. Nachdem Gerhard Kahle mit seinem Verein Mitte der 1990er Jahre einen Antrag auf Mitgliedschaft im jetzigen Regionalverband gestellt hatte, „übernahm Kahle 2002 den Verband noch als Vorsitzender. Erst 2004 wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die die Umbenennung des geschäftsführenden Vorstandes in ‚Präsidium‘ mit einem ‚Präsidenten‘ beinhaltete“, so Kanitz. „2013 wurde die Satzung erneut überarbeitet und damit die Begriffe Vorsitzender und Vorstand wieder eingeführt. Also konnte Kahle diese Bezeichnung nur von 2004 bis 2011 bis zu seinem Ausscheiden führen. Er wurde satzungsgemäß zum ‚Ehrenmitglied‘ beim Ausscheiden ernannt. Die von ihm erfundenen Bezeichnungen ‚Ehrenvorstand‘ und ‚Ehrenpräsident‘ gab es zu keinem Zeitpunkt. Mit seinem Ausscheiden hat Kahle auch jegliche Aktivitäten im Regionalverband eingestellt. Das führte logischerweise zur sehr starken Abkühlung des Verhältnisses zwischen Verband und Ehrenmitglied. (ej)

Staßfurt l Heute Abend wird es voll in den Räumen der Geschäftsstelle des Regionalverbandes der Kleingärtner Staßfurt. Der Regionalverband hat die fünf Kleingartenvereine (KGV) „Eisenbahn“, „Sparte 1987“, „Am Strandbad“, „Naturfreunde Staßfurt“ und „Neu-Staßfurt Süd“ zum Gespräch eingeladen. Und zwar jeden einzeln. Daraufhin hatten sich die fünf Vereine in der vergangenen Woche zusammengesetzt, um zu besprechen, wie sie damit umgehen. Ergebnis: „Wir wollten uns nicht darauf einlassen. Wir wollten einen gemeinsamen Gesprächstermin“, sagt Oliver Walter, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Sparte 1987“. Es wurde ein gemeinsamer Brief verfasst, unterschrieben von allen fünf Vereinen. Dieser Bitte der Vereine kam der Regionalverband nach.

Worum es in dem Gespräch gehen wird? Der Regionalverband hält sich bedeckt, reagiert nicht mehr auf Anfragen der Volksstimme. Allem Anschein nach will der Regionalverband allerdings versuchen, die abtrünnigen Vereine vom Verbleib zu überzeugen. Was aus Sicht der Vereine ein aussichtsloses Unterfangen ist. „Am Austrittswillen hat sich nichts verändert“, so Walter.

Auch der Fakt, dass die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 14 auf 29 Euro wegen eines Abstimmungsfehlers beim Verbandstag nicht gültig ist (Volksstimme berichtete) ändere nichts. „Das Ergebnis steht schon vorher fest. Wir wollen weiterhin raus“, meint René Trümper, stellvertretender Vorsitzender des Kleingartenvereins „Naturfreunde Staßfurt“. „Wir haben als Verein sogar überlegt, ob wir den Termin überhaupt wahrnehmen.“ Anhören will sich der Verein aber schon, was der Regionalverband zu sagen hat. Die Klärung der weiteren Zusammenarbeit ist Thema des Gesprächs, so teilt es der Regionalverband in einem der Volksstimme vorliegenden Brief an die Vereine mit.

Keine Unterstützung

Unterdessen gibt es mit dem Kleingartenverein „Nord-Ost“ einen weiteren Verein, der den Regionalverband kritisiert. Mit 178 Gärten und 109 Mitgliedern zählt der Verein an der Förderstedter Straße zu den größten in der Region. „Über Jahre wurde nur über Beitragserhöhungen geredet. Ich sehe aber keine Bemühungen des Regionalverbandes, Geld einzusparen“, sagt der Vorsitzende Manfred Handel. „Da wurden Tausende Euro für Renovierungen und Heizung ausgegeben.“

Handel bemängelt zudem fehlende Unterstützung bei Problemen, die der Verein hat. „Wir müssen als Verein Kehrgebühren für zwei Anliegerstraßen bezahlen. Das sind über 500 Euro im Jahr für mehr als 400 Meter“, sagt er. Der Verein wünscht sich von diesen Gebühren entlastet zu werden. „Vom Regionalverband haben wir dabei keine Unterstützung.“ Dazu wäre die Abfuhr von Sperrmüll und Grüngut eingestellt worden. „Auch das hatten wir beim Regionalverband angesprochen“, so Handel. „Es gab keine Reaktion.“ Fazit: Die Interessen des Vereins würde der Regionalverband nicht vertreten. Sofort verlassen will der KGV „Nord-Ost“ den Regionalverband allerdings nicht. „Es ist nicht unbedingt notwendig, den Regionalverband zu verlassen“, sagt Handel. „Aber es muss sich etwas ändern.“ Zudem braucht es einen Mitgliederentscheid. Die nächste Mitgliederversammlung ist im Mai. Da soll auch über den Regionalverband gesprochen werden.

Dass sich der Regionalverband bei Problemen nicht einsetzt für die Vereine, berichtet auch Hartmut Becker, stellvertretender Vorsitzender des KGV „Eisenbahn“. „Nachdem der Weg bei uns neu beschottert wurde, wurden Poller entfernt. Es wurde ständig in den Lauben eingebrochen. Wir wollten, dass die Poller wieder hinkommen. Der Regionalverband hat gesagt, dass wir es selbst einbauen sollen“, so Becker.

Die Staßfurter Vereine haben auch Kontakt aufgenommen zu Leipziger Kleingartenvereinen. Dort gibt es seit Jahren Probleme. Fünf Vereine waren da schon 2015 und 2016 ausgetreten, weitere überlegen. Eine Verwaltungsgebühr zahlen diese Vereine nicht. Gerichte hätten aber geurteilt, dass maximal 80 Prozent des Mitgliedsbeitrages angemessen wären. In Staßfurt ist noch unklar, wie hoch eine Verwaltungsgebühr für Nichtmitglieder sein könnte.