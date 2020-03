Noch ist die Fläche gegenüber der alten Konservenfabrik in Hecklingen leer. Hier sollen in diesem Jahr aber 16 Bäume gepflanzt werden, darunter auch Zierkirschen. Dafür werden noch 800 Euro benötigt. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet.Foto: Nora Stuhr

In der Stadt Hecklingen wollen Senioren Bäume pflanzen.

Hecklingen l Alles fing so an: Klaus Dieter Hartmann las eine Veröffentlichung der Hochschule Zürich vom Juli 2019. Wissenschaftler haben darin nachgewiesen, dass der Klimawandel durch nichts so effektiv bekämpft werden kann wie durch Aufforstung, berichtet der Hecklinger und er erzählt weiter, was die Forscher schreiben: „Bäume zu pflanzen habe das Potenzial, zwei Drittel der bislang von Menschen gemachten klimaschädlichen CO2 Emission aufzunehmen“, schildert Hartmann die Erkenntnis der Wissenschaftler. Das hat ihn beschäftigt und auch der Gedanke, dass die Erde demnach ein Drittel mehr Wälder vertragen kann, ohne dass Städte oder Agrarflächen beeinträchtigt würden.

Klaus Dieter Hartmann sprach das Thema im Seniorenbeirat an. In diesem Gremium wirkt er mit. So entstand die Idee, ein entsprechendes Projekt ins Leben zu rufen. „Der Seniorenbeirat der Stadt regt an, auch in unserer Stadt und den Ortsteilen geeignete Flächen mit Bäumen zu bepflanzen“, teilen die Mitglieder in einer Information mit.

Ihnen ist bewusst, dass die Aktion vermutlich über mehrere Jahre laufen muss, um einen wirklich nennenswerten Nutzen zu erzielen.

Bilder Die Wildkirsche, auch Vogelkirsche genannt, ist eine Wildform der Süßkirsche und blüht schon Anfang April in voller Pracht. So schön könnte...



Daher soll ein Bepflanzungsplan erstellt und ständig fortgeschrieben werden.

Ganz wichtig bei der Umsetzung ist den Senioren die Einbeziehung der Kinder. „Diese können so einen kleinen Beitrag für ein lebenswertes Weltklima leisten und so etwas für die Zukunft schaffen“, teilt der Seniorenrat als Begründung mit.

Zur Finanzierung der Baumpflanzmaßnahme soll jetzt abgeklärt werden, ob vom Land Fördermittel gestellt werden können. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbindung von Sponsoren und Vereinen. Firmen könnten eventuell technische Hilfe leisten, so die Hoffnung. Denn die finanzielle Lage der Stadt Hecklingen sieht derzeit alles andere als rosig aus.

Die Finanzlage gibt im Moment keine Beteiligung her, musste Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) gestern mit Bedauern bestätigen. Er sagte weiter, dass die Aufgabe der Stadtverwaltung deshalb darin liegt, geeignete stadteigene Flächen für eine Aufforstung auszusuchen. Der Seniorenbeirat signalisiert dazu, bei der Auswahl und Suche behilflich zu sein. „Wir schauen, dass wir geeignete Flächen finden und werden diese dann auch mit den Ortschaftsräten abstimmen“, so der Bürgermeister weiter.

Klaus Dieter Hartmann bringt das Ansinnen der Kampagne auf den Punkt: „Der Seniorenbeirat der Stadt Hecklingen will mit der Initiative ‚Hecklingen pflanzt Bäume gegen den Klimawandel‘ anregen, dass auch die Stadt Hecklingen über den Tellerrand schaut und sich geeigneten Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht verschließt.

Positiver Nebeneffekt: Die Stadt Hecklingen kann grüner werden. Die ersten 16 Bäume sollen am Ortseingang gegenüber der ehemaligen Konservenfabrik gepflanzt werden. Die Pflanzaktion soll in diesem Frühjahr stattfinden bei der auch Schüler der Grundschule mitwirken, so der Plan. Es sollen Ahornbäume und Vogelkirschen gepflanzt werden. Die Vogelkirschen in der ersten Reihe wären zugleich auch ein Blickfang am Ortseingang, so die Idee. Für diesen ersten Schritt der Pflanzaktion werden zirka 800 Euro benötigt.

Der Rat hat die Idee, mit einem Spendenaufruf finanzielle Mittel einzuwerben, um Bäume zu pflanzen. Nicht ausgeschlossen und denkbar sind für den Seniorenrat in einem weiteren Schritt auch Baumpatenschaften, die Unternehmen, private Leute oder andere Einrichtungen übernehmen.

Alles in allem soll die Aktion auch zum Nachdenken anregen. Wenn Bäume über Jahre gewachsen sind, müsse vorher genau geprüft werden, ob nicht ein fachgerechter Rückschnitt ausreichend ist, um eine mögliche Gefahr auszuschalten, bevor man sich entscheidet, Linden oder andere Bäume zu fällen, meint Hartmann.

Jetzt sucht die Baumpflanzaktion Unterstützer. Bei Bedarf erstellt die Stadtverwaltung Spendenquittungen. „Jede noch so kleine Spende hilft“, sagt Klaus-Dieter Hartmann.

Spenden können auf das Konto der Stadt mit dem Verwendungszweck Baumpflanzaktion eingezahlt werden: DE 2 9800 5550 0030 1100 1161