Nicht nur Senioren in Hecklingen forsten auf. In Groß Börnecke pflanzt sich die Schule ihren eigenen Wald mit speziellen Jahrgangsbäumen.

Hecklingen/Groß Börnecke l Wenn die Schulsekretärin in Groß Börnecke aus dem Fenster ihres Büros sieht, hat sich das Bild seit dem vergangenen Jahr gewandelt. Einst schaute sie auf ein dichtes Nadeldickicht. „Ich habe immer gesagt, ich habe einen Ausblick wie im Urlaub“, scherzt Ilona Klann. Jetzt hat sie zwar einen anderen Anblick, aber auch der kann sich sehen lassen. Ein Vogelhaus im XXL-Format steht unmittelbar vor dem Haus. Blaumeisen fliegen ein und aus. Die Nadelbäume direkt vor dem Fenster gibt es nicht mehr. Die Trockenheit der vergangenen Sommer hatten den Tannen zugesetzt, sie mussten gefällt werden. Im vergangenen Jahr wurde für Nachschub gesorgt. „Die 4. Klasse hat zum Abschluss zwei Bäume gepflanzt – als Verabschiedung und Erinnerung“, berichtete Schulleiterin Ines Pahl. Und die ersten Klassen haben ebenfalls einen Baum in die Erde gesetzt, als Zeichen dafür, dass sie eingeflogen sind, erzählt die Lehrerin von dem Projekt „Schulwald.“

Statt der Tannen wachsen jetzt an der Schule zwei Esskastanienbäume und eine Eiche. Weitere Pflanzungen sind vorgesehen. „Mit dem Projekt können auch die Schüler einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so Pahl. Sie freut sich über die Unterstützung der Ortsbürgermeisterin. Ethel-Maria Muschalle Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) habe die Aktion federführend mit initiiert. Denn die Bäume wurden über das Förderprojekt „Waldfuchs“ finanziert.

Ethel-Maria Muschalle-Höllbach sagte der Volksstimme, dass sie sehr daran interessiert ist, dass der Schulwald weiter wächst. Über Spenden könnten zu gewissen Anlässen Bäume gepflanzt werden.

Zu der Aktion von Senioren in Hecklingen, die ebenfalls eine Baumpflanzaktion ins Leben gerufen haben (Die Volksstimme berichtete) äußerte sich die Groß Börneckerin positiv.

Regelmäßige Pflege wichtig

Sie findet die Idee sehr gut und sprach von einer „tollen Sache“. Jeder Ortsteil sollte dabei bedacht werden, weiß sie, dass das auch angedacht ist. „Ich denke, dass wir uns in Groß Börnecke garantiert daran beteiligen werden. Wir sollten nicht so viel über den Umweltschutz reden, wir sollten es tun“, so Ethel-Maria Muschalle-Höllbach. Die Verwaltung in Hecklingen sei dabei gefragt, die bürokratischen Hürden, wenn es darum gehe Flächen zur Verfügung zu stellen, so niedrig wie möglich anzusetzen. Außerdem ist es der Stadtratschefin wichtig, dass dafür Sorge getragen wird, Bäume die gepflanzt wurden, sorgsam und regelmäßig zu pflegen.

„Wir müssen sie auch behüten. Laubbäume müssen gesund wachsen können und Sauerstoff abgeben. Die Unterstützung von Groß Börnecke ist auf jeden Fall da.“

Zum Hintergrund: Der Seniorenrat in Hecklingen will mit der Initiative „Hecklingen pflanzt Bäume gegen den Klimawandel“ anregen, einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. In allen Ortsteilen sollen mit Hilfe der Stadt geeignete Flächen gefunden werden.

Die Aktion ist über mehrere Jahre geplant. Die Grundschule in Hecklingen soll ebenfalls mit ins Boot.

Auftakt ist in diesem Jahr in Hecklingen am Ortseingang gegenüber der alten Konservenfabrik. Dort sollen Ahorne und Vogelkirschen gepflanzt werden. Dafür werden noch Sponsoren gesucht.