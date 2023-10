Der Salzlandkreis ist Vorreiter bei Windrädern. An vielen Ecken und Enden drehen sich im Kreis die Rotorblätter. Bis 2045 will der Salzlandkreis die Klimaneutralität erreicht haben.

Staßfurt/Bernburg - Das Surren der Rotorblätter ist zwischen Staßfurt, Aschersleben, Bernburg und Schönebeck an Landesstraßen und Autobahnen im gesamten Kreis zu hören. „Der Salzlandkreis ist schon jetzt einer der größten Standorte für Windkrafterzeugung in Sachsen-Anhalt und kann bilanziell seinen Strombedarf vollständig aus eigenen erneuerbaren Energien decken“, erklärte Landrat Markus Bauer (SPD) im Vorwort zum jetzt vorliegenden Klimaschutzkonzept des Salzlandkreises. Der Kreis will mit gutem Beispiel vorangehen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Und zwar bis 2045.