In Egeln hat Volker Kups das frühere Kloster Marienstuhl als er es vor ein paar Jahren kaufte vor dem Verfall bewahrt.

Auszug aus der Historie: Das Kloster Marienstuhl in Egeln Die heute noch erhaltenen Gebäude des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Marienstuhl wurden in den Jahren 1696 bis 1734 errichtet; die Klostergründung geht jedoch schon auf das Jahr 1259 zurück. Der Edelherr Otto von Hadmersleben der seinen Sitz nun auf der Wasserburg Egeln hatte, stiftete auf Veranlassung seiner Gemahlin, Jutta von Blankenburg, am 14. März 1259 das Kloster Marienstuhl, damit dort „gottgeweihte Jungfrauen nach der Regel des heiligen Benedikt im Orden von Zisterz” dienen sollen. Die erste Äbtissin war Mechthild von Blankenburg, die Schwester der Gräfin Jutta. Durch umfangreiche Stiftungen erlangte das Kloster bald wirtschaftliche Unabhängigkeit. Da die Ordensregel der Zisterzienser, neben Andacht und Gebet, auch Gartenarbeit vorschreibt, wurden vom Kloster Ackerbau und Viehzucht betrieben. Daneben gab es noch eine Heilkräuterzucht, eine Apotheke, ein Siechenhaus, eine Paramentenstickerei, die Klosterschule sowie Fischerei, Brauerei, Meierei und Bäckerei. Mit Einführung der Reformation im Jahre 1547 wurde die Stadt Egeln evangelisch, das Kloster hielt jedoch am alten Glauben fest. In den Jahren 1577 bis 1730 wurde jedoch die Klosterkirche von der evangelischen Altemarktgemeinde mitbenutzt. Unter der Äbtissin Maria Zeiseler und dem Propst Christoph Jordan wurde in den Jahren 1696-1719 der gesamte Klosterkomplex einschließlich Wirtschaftsgebäuden und Klostermauer neu errichtet.“ (Quelle: Museum Egeln)

Egeln l Der Kunst- und Geschichtsfreund Volker Kups möchte den Atem der Vergangenheit des historischen Ortes immer weiter einfangen. Wie kommt man dazu, ein altes Kloster zu kaufen? Noch dazu, wenn das Gebäude viele Jahr leer stand. In Egeln hat ein solches Gemäuer vor knapp zwei Jahren den Besitzer gewechselt. Das historische Gebäude gehört seitdem Volker Kups. Als er zur Besichtigung vor einigen Jahren das erste Mal auf dem Hof vor der Tür des Hauses stand, war Kups, der Kultur- und Kunsthistoriker ist, klar, dass es sich bei dem Anwesen für ihn um einen ungeschliffenen Rohdiamanten handelt. Kups, der in Magdeburg-Ottersleben geboren ist, arbeitete nach seinem Studium in Leipzig an verschiedenen Fachhochschulen und war danach freiberuflich Mitglied im Verband der bildenden Künstler, arbeitet als Steinbildhauer.

Das Kloster Marienstuhl in Egeln lässt ihn von der ersten Begegnung an bis heute nicht mehr los. Das spürt jeder, der ihm zuhört, wenn er erzählt, was dort einst war, welche Ideen er hat, der Historie wieder neues Leben einzuhauchen und was er angesichts des verwahrlosten Zustandes vor knapp zwei Jahren schon alles erreicht hat.

Die Tür zur rund 300 Jahre alten ehemaligen Probstei, in der er mittlerweile Wohnräume für sich und ein Zimmer in Anlehnung an den ehemaligen Jagdsaal des Probstes für Besucher eingerichtet hat, öffnet sich. Die dünnsten Wände sind einen Meter dick, der Flur ist gefühlte vier Meter hoch. Viele Jahre war das Haus leer. Etliche Monate lang wurde das vorgefundene Sammelbecken für Unrat und Müll sauber gemacht. Das über allem schwebende Wirrwarr der Vergangenheit ist einer Ordnung gewichen.

Kleine Ausstellung

Auch im Nachbarhaus. Hier lebten einst die Nonnen. In den Zimmern der einstigen Äbtissinnen können heute Besucher eine kleine Ausstellung sehen. Hier wird über die Historie des Hauses informiert. Im vergangenen Sommer hat Kups ein Stück weiter hinten eine riesige Fläche mit Obstbäumen bepflanzt. Er will mit all dem auch ein Zeichen setzen. „Die Menschen sollen zurück zu ihren natürlichen Wurzeln gelangen“, ist Kups bemüht,einige ausgewählte Richtungen einzuschlagen, die dies ermöglichen.

Dazu gehört auch sein Engagement für den Lazarus-Orden. Das ist eine ökumenische Gemeinschaft, in der sich Christen weltweit dafür einsetzen, anderen Menschen in Not zu helfen. „Das Kloster sollte wieder Sitz eines christlichen Konvents sein, daher hat der Orden dort jetzt einen Stützpunkt“, informiert Kups.

Der ökumenische Gedanke spielt für ihn dabei eine große Rolle. „Über 500 Jahre gestaltete nur der Damenstift der Zisterzienser das Leben in und um die Klosteranlage. Die darauf folgende Zeit war geprägt gewesen von einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung.“ Diese lange Zeit dürfe nicht verpuffen, geht es Kups darum, wieder anzuschließen, „an das spirituelle Lebensgefühl“. Die Örtlichkeit habe im Laufe der Jahre zig Veränderungen mitgemacht. „Der Atem der besonderen Geschichte ist heute noch zu spüren“, meint Kups damit, dass die Gebäude von dem Leben und der Wirkung des ehemaligen Klosters erzählen. „Auch unabhängig vom christlichen Hintergrund hat das Kloster damit eine besondere Wirkung“, meint er und möchte der interessierten Öffentlichkeit auch 2020 die Tür zum Kloster öffnen.

Blütenfest im Frühjahr

Bereits im vergangenen Herbst wurde erstmals ein Erntedankfest organisiert. An den Erfolg der ersten Aktion will er 2020 anknüpfen und diese im Spätsommer wieder stattfinden lassen.

Außerdem plant er im Frühjahr erstmals ein Blütenfest, wenn die vielen neu gepflanzten Obstbäume ihre Pracht entfalten. Und er möchte die Ausstellung weiter vervollständigen. Langfristig schwebt ihm das Ziel vor, Pilgerunterkünfte zu schaffen, denn auch die benachbarte katholische Kirche Marienstuhl ist eine Wallfahrtskirche. Außerdem schwebt dem christlichen Kulturfreund die Errichtung einer kleinen Obstbrennerei vor. Denn eine solche gab es im großen Stil auf dem Anwesen bis 2013.

Für ihn selbst ist vor allem der Anbau von Obst auch eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. „Mein Opa hat meine ganze Kindheit über von Plantagen geschwärmt und berichtet.“ Das alte Wissen aus der Familie wieder neu anzuwenden, sei ebenfalls ein Grund, warum ihn die örtlichen Gegebenheiten faszinieren. Da passe einfach alles zusammen, so Kups.