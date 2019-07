Peggy Trostdorf genießt das Fish-Spa im Becken mit zig Kangal-Fischen, die sich an ihren Füßen zu schaffen machen. „Schöne Auszeit“ heißt der neu eröffnete Bereich im Salon von Doreen Schöne, die ihrer Tochter Cindy (rechts) die Verantwortung für die Knabber-Fische übertragen hat. Foto: Falk Rockmann

Schuppentiere sorgen in einem Fish-Spa in Staßfurt-Nord für unbeschreibliche Gefühle.

Die Herkunft der Knabberfische Kangal ist eine Region in der zentralen Türkei, wo die Knabberfische in Flüssen beheimatet sind. Kangal-Fische werden bis zu 14 Zentimeter groß und zwei bis fünf Jahre alt. Englisch Doctor-fish genannt, werden die Süßwasserfische auch immer mehr zur Behandlung von Psoriasis (Schuppenflechte) eingesetzt.

Staßfurt l „Piranhas!“ ist mein erster Gedanke beim Anblick der quirligen Fische im gläsernen Wasserbecken – deren Aufgabe es ist, an der obersten Hautschicht menschlicher Füße zu knabbern. Frauen sehen das sicher ganz anders.

„Es ist wie Reizstrom, nur viel angenehmer“, meint Cindy Schöne beim Erklärungsversuch, wie das so ist, wenn man seine Füße in ein Fischbecken hält und ein Schwarm von schätzungsweise 50 Tieren emsig mit der Arbeit beginnt. Ihre Mutter Doreen zitiert dazu Kunden: „Es ist kein Kribbeln und kein Beißen – einfach ein schönes Gefühl.“ Und offensichtlich schwer aber vielfältig zu beschreiben.

Peggy Trostdorf, die gerade ihre Füße eingetaucht hat, würde „am liebsten nur die Augen schließen und genießen“. Es sei einfach nur angenehm.

Hohe Auflagen

Genug der Schwärmerei. Fakt ist, was hier fachmännisch als Fish-Spa bezeichnet wird, ist mit hohen Auflagen verbunden. „Ich kannte das auch nur aus dem Ausland. Ein Kunde brachte mich auf die Idee“, erzählt Doreen Schöne, die seit elf Jahren einen Friseursalon in Staßfurt-Nord betreibt und ihre Dienstleistungsangebote erweitern wollte. Die Hürden aus hygienischer und natürlich auch aus veterinärmedizinischer Sicht seien sehr hoch in Deutschland. Aber weil sie immer mal wieder Herausforderungen suche, fackelte die Unternehmerin nicht lange und setzte die Idee um.

Ins Becken geht‘s mit den Füßen jedenfalls erst, wenn sie im Nachbarraum gründlich gewaschen wurden. Mit Wunden geht‘s ganz und gar nicht hinein.

Tochter Cindy absolvierte extra einen Lehrgang zum „Sachkundenachweis Süßwasser-Aquaristik zum Betreiben eines Spa mit Kangal-Fischen“. Noch spezifischer heißen die prüfenden Institutionen: Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde sowie Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde.

Die erwähnten Kangal-Fische heißen übrigens auch rötliche Saugbarben, tatsächlich auch Knabberfische. Der lateinische Name ist garra rufa, englisch werden sie Doctor-fish genannt.

Und nochmal zur Schwärmerei: Wer die Scheu vor dem unbekannten Getier mit dem schwer zu beschreibenden Gefühl überwunden hat, zieht nach 15 Minuten „Fress-Orgie“ seine Füße runderneuert aus dem Wasser.

Kundin Peggy Trostdorfs Tochter will das demnächst mit den Händen versuchen. Und Cindy Schöne hilft Skeptikern mit einem ganz einfachen Argument: „Ausprobieren, dann kann man mitreden.“