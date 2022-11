Knappe Abstimmung: Entscheidung um Zuschuss für Weiterbetrieb des Salzlandcenter-Bades gefallen

Der Staßfurter Rat hat am Donnerstagabend über den Zuschuss für den Weiterbetrieb des Salzlandcenter-Bades entschieden. Das Votum der Politik fiel denkbar knapp aus.

Staßfurt/vs - Schwimmer und Bad können sich freuen: Denkbar knapp hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend für den 450000-Euro-Zuschuss für das Salzlandcenter-Bad entschieden. Befürworter und Gegner diskutierten zuvor wie schon in der vorangegangen Diskussion hart. Die CDU-Fraktion stellte einen Änderungsantrag, in dem der Betreiber zu einem gewissen Termin gezwungen werden sollte, mit der energetischen Sanierung des Bades zu beginnen. Nach einer ebenfalls von der CDU beantragten Auszeit zog die Fraktion ihren Änderungsantrag aber zurück.