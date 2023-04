In Güsten sind Vertreter verschiedener Vereine seit Wochen dabei, mit Bürgermeister Michael Kruse (blaues T-Shirt) den Stamm für das 1. Güstener Maibaum-Aufstellen vorzubereiten. Das elf Meter lange Holz ist inzwischen mit den Stadtfarben versehen und wird am 1. Mai mit Hilfe eines Hanomags in einem Festumzug von der alten Feuerwache zum Kirchplatz gebracht.

Fotos: Falk Rockmann