Warum streiten die Kommunen bloß um die Kreisumlage? Könnten sie das Geld, das in die Prozesse fließt, nicht besser investieren? Vielleicht, sagt unser Autor Frank Klemmer. Aber eigentlich, findet er, geht es bei dem Streit um mehr als ums Geld: Es geht um die Zukunft der Orte, in denen wir wohnen.

Staßfurt - Es könnte tatsächlich der Punkt gekommen sein, an dem die Städte und Gemeinden im Salzlandkreis einsehen müssen, dass sie vor den Gerichten im Land keinen Erfolg haben werden. Sie werden das Recht, in dem sie sich fühlen, nicht bekommen. Zu eindeutig weisen die letzten Urteile und nun auch der Beschluss des OVG darauf hin, dass die Verwaltungsrichter in Sachsen-Anhalt keine rechtlichen Fehler in der Berechnung der Kreisumlage sehen.