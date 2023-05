Staßfurt - Das Wort Fachkräftemangel hat das Potenzial für das Unwort des Jahres oder Jahrzehnts. Kaum eine Branche bleibt davon verschont. Nun also auch die Rechtsanwälte. Auch wenn der Mangel in Staßfurt (noch) nicht ganz so akut ist wie bei Ärzten oder Lehrern, so ist die Initiative der Rechtsanwaltskammer ausdrücklich zu begrüßen. Wenn diese jetzt handelt, dann ist der Schreck in fünf oder zehn Jahren nicht ganz so groß.

