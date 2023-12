In den Krankenhäusern im Salzlandkreis müssen Patienten und Besucher wegen der Welle der Atemwegserkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist wichtig und richtig für die Gesundheit in der Bevölkerung.

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in den vergangenen Tagen mit einem Appell an die Bevölkerung gewandt. Er hat dazu geraten, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen und in der Vorweihnachtszeit zu Vorsicht und mehr Impfungen aufgerufen.