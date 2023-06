Ortschaftsrat in Löderburg stellt sich gegen Reduzierung der Mitglieder.

Der Ortschaftsrat in Förderstedt muss wohl von 19 auf 9 Mitglieder verkleinert werden. Das schreibt das Kommunalverfassungsgesetz vor.

Staßfurt - Zur kommenden Kommunalwahl, die voraussichtlich im Juni 2024 stattfindet, soll in mehreren Ortschaften Staßfurts die Anzahl der Mitglieder im Ortschaftsrat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

reduziert werden. Die Zahlen sollen an den „Durchschnitt der im letzten Jahr tatsächlich anwesenden Mitglieder in den Sitzungen“ angepasst werden, heißt es aus dem Rathaus in Staßfurt.