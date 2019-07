Mit Losfee, Zeremonienmeister und Tennisbällen ging es im Stadtrat von Staßfurt um wichtige Posten.

Staßfurt l „Guten Abend verehrte Zuschauer, wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Ziehung der Gewinnzahl im Lotto am Montag“. Dieser Satz hätte noch gefehlt, um den Spaß im Stadtrat perfekt zu machen. Auch das Lachen in den Zuschauerreihen, die am Montag gut gefüllt waren, kommt live dazu.

Vorsitz wird gezogen

Tatsächlich gibt es in der Stadt Staßfurt ein Losverfahren, das ganz wie die Fernsehlotterie abgehalten wird. Zeremonienmeister ist natürlich der Stadtratsvorsitzende Peter Rotter (CDU), der einstimmig und ohne Gegenkandidat wieder gewählt worden war. Man nehme außerdem zwei Tennisbälle, auf die die Namen zweier Fraktionen geschrieben werden. Dazu eine kleine Kiste als Lostrommel und eine zarte Losfee. Das ist am Montagabend Marina Schulze von der Stadtverwaltung.

Ausgelost werden muss die Fraktion, die den Vorsitz für den wichtigen Bauausschuss des Stadtrats bekommt. In Frage kommen – hier die zwei Tennisbälle – die CDU oder die AfD. Sie hatten die meisten Wählerstimmen bei der Kommunalwahl am 26. Mai erhalten. Die Vorsitze der anderen Ausschüssen waren schon durch eine andere Verteilungsvariante (Fachbegriff Zugriffsrechte) vergeben worden.

„Und jetzt kommen wir wieder zu unserem legendären Losverfahren“, kündigt Peter Rotter im Saal der Sparkasse an. Er muss selbst schon feixen. Demonstrativ hält die Losfee Marina Schulze die beiden Tennisbälle in die Kamera, legt sie ordnungsgemäß in die Kiste. Peter Rotter musste nun einen davon ziehen. Der Stadtratsvorsitzende drehte sich weg – er soll ja nicht illern. Mit dem Kopf zur Wand sieht Peter Rotter allerdings auch nichts mehr und angelt kurz in der Luft herum. Die Losfee hilft ihm und führt seine Hand zur Kiste. „Hoo hoo ho“ kommen amüsierte Zwischenrufe aus den Reihen der Stadträte.

Jetzt kann Losfee Marina den Gewinner vorzeigen – die AfD bekommt den Vorsitz zum Bauausschuss.

Die unterschiedlichsten Arten der Abstimmung bekommt man am Montagabend im Stadtrat zu sehen – mal per Hochhalten der Stimmkarten, mal geheim per Zettel, die die Verwaltung vor Ort ausdrucken muss. Denn der Stadtrat kommt am Montag zum ersten Mal seit der Kommunalwahl im Mai zusammen. Es geht einzig und allein um die Konstituierung, die wichtigsten Posten müssen vergeben werden.

Mahnende Worte kommen am Montagabend von Peter Rotter (CDU) in Anspielung auf den Landtag: „Beleidigende, rassistische oder menschenverachtende Worte möchte ich hier nicht hören, woran man sich schon in anderen Gremien gewöhnen musste. Aber ich bin mir sicher, dass das in Staßfurt nicht der Fall sein wird.“

Die wichtigsten Fakten: 34 Stadträte hat der neue Staßfurter Stadtrat, zwei Sitze von eigentlich 36 bleiben unbesetzt. „Von den 34 Mitgliedern kommen 17 Mitglieder aus der Kernstadt und 17 Mitglieder aus den Ortsteilen“, erklärt Oberbürgermeister Sven Wagner. „Dieses Verhältnis finde ich besonders ausgewogen.“ Sieben neue Stadträte kommen dazu. Neun alte scheiden aus. Diese werden von ihm übrigens gebührend verabschiedet.

Die wichtigsten Aufgaben für den neuen Stadtrat seien laut Oberbürgermeister Sven Wagner ab sofort weitere Kita- und Schulsanierungen, das neue Salzwerk, ein Corporate Design für die „Salzstadt“, der Breitbandausbau, die Verschönerung des Strandsolbads und vieles mehr. Bis 2020 wolle die Stadt immerhin 34 Millionen Euro investieren.

Keine Tablets für Räte

Der neue Stadtrat sollte eigentlich schon mit Tablets nur noch digital arbeiten, um Unmengen an Papier, Porto und Botenfahrten zu sparen. „Wir haben es leider nicht zu heute geschafft“, erklärt Wagner am Montag. Die mobilen Endgeräte seien zwar geliefert, müssten jetzt aber noch durch die Technischen Werke eingerichtet und Anfang August an die Stadträte verteilt werden. Mitte August bekommen die Räte eine Schulung, bei der nächsten Sitzung am 12. September sollen sie schon damit üben.

Zum ersten Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden wurde Neundorfs Ortsbürgermeister Klaus Maaß (SPD) gewählt (ohne Gegenkandidat, einstimmig mit fünf Enthaltungen). Seine zweite Stellvertreterin wird Bianca Görke (Die Linke, ohne Gegenkandidat, einstimmig).

Die einzelnen Fraktionen sind die CDU mit zehn Personen (mit Titus Maschke von der UWG Salzland), Die Linke mit sieben Personen, die SPD/Grüne mit sechs Personen, die AfD mit fünf Personen, die FDP mit vier Personen und die UBvS mit zwei Personen.