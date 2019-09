Von oben sieht Löderburg idyllisch aus. Athensleben will aber nicht von dort im Ortschaftsrat verwaltet werden. Foto: Manfred Lehrmann

Sowohl Athensleben als auch Löderburg wollen nicht, dass ihr Ortschaftsrat verkleinert wird. Ein Zusammengehen wird kritisch gesehen.

Löderburg/Athensleben l Der 9. November 2019 wird ein deutsch-deutscher Feiertag werden. Dann ist es 30 Jahre her, dass die Berliner Mauer, die beiden deutschen Staaten trennte, fiel. Es war der Beginn der Wiedervereinigung, die am 3. Oktober 1990 besiegelt war. Seitdem versucht zusammenzuwachsen, was eigentlich zusammengehört.

Wie ist das mit Löderburg und Athensleben? Auch die beiden Staßfurter Ortschaften haben eine gemeinsame Historie. 1950 wurde die vorher eigenständige Gemeinde Athensleben nach Löderburg eingemeindet. 1995 wurde dann der Ortschaftsrat Athensleben gegründet. Seitdem ist das „zänkische Dorf“, wie die Athenslebener sich manchmal selbst bezeichnen, das aber immer viele politisch interessierte Bürger hatte, einen eigenen Weg gegangen. 2003 kamen dann beide Ortschaften nach Staßfurt und wurden eigene Ortsteile. Athensleben behielt seinen Ortschaftsrat.

Nun ist es so: Mit der Hauptsatzung sollen beide Ortschaftsräte laut Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ab 2024 verkleinert werden. Athensleben von 8 auf 3, Löderburg von 9 auf 7 Mitglieder. Beide haben Änderungsanträge für den Stadtrat am heutigen Donnerstag eingebracht. Dort wird über die neue Hauptsatzung abgestimmt. Löderburg will 9 statt der vorgesehenen 7 Mitglieder, Athensleben 5 statt vorgesehener 3 Mitglieder.

Christian Neubauer findet die Idee gut

Vor allem der sehr kleine Ortschaftsrat Athensleben scheint manchem nicht mehr zeitgemäß angesichts der demografischen Entwicklungen auch im Salzlandkreis. Sollten die beiden Ortschaften nach Förderstedter Vorbild nicht einfach einen gemeinsamen Ortschaftsrat bilden, um die Kräfte von dann fünf Ortschaften (Löderburg, Neu Staßfurt, Athensleben, Lust, Rothenförde) zu bündeln? In Löderburg ist der dortige Ortsbürgermeister Christian Neubauer (FDP/offene Liste) von dieser Idee angetan. „Die Territorien gehören zusammen, auch von der Historie her“, sagt er. „Wir schwächen uns gegenseitig.“

Athensleben möchte eigenständig bleiben

In Athensleben kommt die Idee aber überhaupt nicht gut an. Hier sind alte Wunden nie vernarbt. „Das wollen wir nicht. Wir sind genug geknebelt worden“, sagt Athenslebens Ortsbürgermeister Jürgen Kinzel (Bürgervertretung Athensleben). Seit 1995 ist der 67-Jährige schon der Chef im Dorf. „Als wir noch zu Löderburg gehörten, wurde in Athensleben nicht viel investiert, es wurde viel abgerissen. Jetzt haben wir sanierte Straßen, dafür haben wir immer Druck gemacht.“ Kinzel befürchtet, dass die Probleme der etwa 200 Einwohner untergehen. „Wir sollten selbstständig bleiben“, sagt er. „Wenn wir wieder nach Löderburg kommen, könnte es uns wie Neu Staßfurt gehen. Dieser Ort wird im Ortschaftsrat Löderburg auch kaum gehört.“

Neubauer selbst war ja schon einmal von 1990 bis 1994 Bürgermeister von Löderburg. Unter ihm hatte der Abnabelungsprozess der Athenslebener begonnen. „Er hat auch nichts für Athensleben damals getan“, sagt Kinzel. Und so will er auch jetzt nicht, dass die Athenslebener Interessen in Löderburg vertreten werden.

Nun ist es aber nicht so, dass die beiden Ortsbürgermeister sich spinnefeind wären. „Jürgen Kinzel ist sehr engagiert“, sagt Neubauer über seinen Amtskollegen. „Wir stimmen uns regelmäßig ab und halten Kontakt.“ So gebe es regelmäßig Deichkontrollen an der Bode. Beim geplanten Dammbau tausche man sich ebenso aus.

Doch vorerst kämpft jeder für sich allein. So auch heute, wenn darüber diskutiert werden soll, ob beide Ortschaften ab 2024 mit einem kleinerem Ortschaftsrat leben müssen.

„Wir verlieren den Kontakt zur Bevölkerung, wenn das so kommt. Es wäre schwer, Themen richtig abzuarbeiten. Dann stellt sich vielleicht keiner mehr zu Wahl, weil die Arbeitsbelastung steigt“, erklärt Neubauer.

So änlich sieht das auch Kinzel. „Wenn unser Ortschaftsrat nur noch aus drei Mitgliedern besteht, einer der Ortsbürgermeister ist und dann mal einer ausfällt, sind wir ja gar nicht mehr beschlussfähig“, klagt er. „Dann können wir uns auch gleich auflösen. Wir haben den Ortschaftsrat schon dreimal gerettet.“ Es klingt dabei fast wie eine Drohung, das wieder zu tun.

Und doch hat der Ortschaftsrat Athensleben bei der Besetzung nie Probleme. Auch im Mai gab es sogar einige Nachrücker. Wie kommt das? „Ich habe mich persönlich ins Zeug gelegt, Klinken geputzt“, erklärt Jürgen Kinzel. Ein bisschen Athensleben und ein bisschen Jürgen Kinzel in den Kommunalpolitikern würde der Politikverdrossenheit wohl entgegenwirken.