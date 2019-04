Der Neubau des Kreisverkehrs in der Westeregelner Ortsmitte verläuft nicht ohne Probleme.

Westeregeln l Besonders auswärtige Kraftfahrer ignorieren die weiträumige Umleitung und fahren bis zur Baustelle für den neuen Kreisverkehr und wissen dann nicht mehr, wie sie weiter kommen, sagte Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) in der Gemeinderatssitzung.

Schlimm sei es dann, wenn es sich dabei um Schwerlasttransporter handele. Ein Lkw-Fahrer habe durch das Drehen mit seinem Wagen vor der Grundschule den Fußweg beschädigt. Aufmerksamen Bürgern sei es jedoch gelungen, dessen Kfz-Kennzeichen zu notieren, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Kritik von Anliegern

„Es gibt noch Schwierigkeiten mit der innerörtlichen Beschilderung. Hier gibt es Nachholebedarf. Ich bin mit der Landesstraßenbehörde im Kontakt, damit vor der Breiten Straße ein Schild aufgestellt wird“, informierte Großheim.

In der Bürgerfragestunde stieß bei mehreren Anliegerinnen auf Kritik, dass der gesamte Ort quasi gesperrt sei und dass es keine innerörtliche Umleitung für diejenigen gebe, die zum Beispiel den Zahnarzt oder die Apotheke aufsuchen wollen.

Zuvor hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, den grundhaften Straßenausbau fortzusetzen. Er beschloss, zum nächstmöglichen Termin das Weidenufer in Westeregeln in Angriff zu nehmen und dafür die notwendigen Fördermitteln im Rahmen der Dorferneuerung zu beantragen. Die Grundstücksbesitzer sollen vorher befragt werden.

Fördermitel beantragen

Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) hatte den Räten dazu überraschend vorgeschlagen, den Straßenausbau ein Jahr lang auszusetzen und stattdessen die Röthe und damit den Dorfteich in Hakeborn zu sanieren und dafür Fördermittel zu beantragen.

Eckard Christel (CDU) fragte in die Runde, ob es denn wirklich so dringend sei, dafür jetzt Zuschüsse zu ordern. „Wir rechnen damit, dass wir im Mai/Juni eine Aufforderung zur Beantragung von Fördermitteln erhalten“, sagte der Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Frank Wilke.

Der Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft Westeregeln, Jörg Zielke, sagte: „Wir können nicht sagen, wir führen keine Befragung der Grundstücksbesitzer mehr durch, weil der Aufwand zu hoch ist.“

SPD-Fraktionschef Manfred Püchel äußerte sich verwundert darüber, dass der Bürgermeister eine Vorlage für den Straßenausbau erarbeitet habe und dann etwas ganz anderes vorschlage.

Großheim sagte, seine Meinung habe sich durch die Bürgerbefragung geändert. Die Säuberung der Rothe sei in die Leaderförderung aufgenommen.

„Wenn wir nichts machen, dann läuft nichts mehr. Deshalb sollten wir die Prioritätenliste abarbeiten“, sagte Günter Harms (CDU).

„Man sollte die schlimmsten Straßen in Angriff nehmen, wo die Bürger am stärksten belastet sind durch den schlechten Zustand und nicht diejenigen mit dem geringsten Aufwand“, sagte Püchel.

Der Gemeinderat hatte mit Beschluss vom 16. November 2017 die Reihenfolge der Straßenbaumaßnahmen festgelegt. Diese lautet: Leninstraße im Ortsteil Etgersleben, das Weidenufer im Ortsteil Wester-egeln, die Straße der Freundschaft und die Lange Straße (zweiter Bauabschnitt) im Ortsteil Hakeborn.

Straßen für Anlieger

Aufgrund der Tatsache, dass der Gemeinderat mit dem Inkrafttreten der geänderten Straßenausbaubeitragssatzung eine Befragung der Grundstücksbesitzer bei Anliegerstraßen vorsieht, sollte erneut über die Sachlage beraten werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Leninstraße und das Weidenufer sind als Anliegerstraßen eingestuft. Die Straße der Freundschaft und die Lange Straße sind Sammelstraßen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, als nächste Maßnahme eine Sammelstraße auszubauen. Demzufolge wäre in diesem Fall die Straße der Freundschaft oder die Lange Straße in Hakeborn an die Reihe gekommen.