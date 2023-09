Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Staßfurt/MZ - Bianca Ewald und Henry Niekrawietz sitzen einander in Bernburg am Café-Tisch gegenüber. Ihre beiden Getränke schieben sie beiseite. Nichts soll zwischen ihnen stehen. Das ist wichtig, damit sie einander verstehen. Denn die beiden sprechen nicht mit dem Mund, sondern mit ihrem Körper und Gesicht. Sie unterhalten sich in Gebärdensprache. Bianca Ewald hat diese Sprache während ihres Studiums intensiv gelernt und arbeitet als eine von zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache im Salzlandkreis. Auch für Henry Niekrawietz dolmetscht sie von Zeit zu Zeit – so auch an diesem Nachmittag im Café. Für den 43-Jährigen ist die Gebärdensprache seine Muttersprache.