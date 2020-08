Nach einer Bordell-Kontrolle in Aschersleben ist ein Mann festgenommen worden. Foto: Andreas Arnold/dpa

Ein 36-jähriger Mann ist nach einer Bordell-Kontrolle in Aschersleben festgenommen worden. Er hält sich illegal in Deutschland auf.

Aschersleben (dt) l Ein 36-jähriger Thailänder ist am Montag in Aschersleben vorläufig festgenommen worden. Wie die Verwaltung des Salzlandkreises am Freitag mitteilt, fiel der Mann bei der Kontrolle mehrerer Wohnungen auf, die Zeugenhinweisen nach als Bordell genutzt werden.

Bei der Übrperüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der 36-Jährige sich seit 2018 illegal in Deutschland aufhält. Er sei bereits 2016 ausgewiesen worden, kam dann aber erneut nach Deutschland zurück. Er wurde der Haftrichterin forgeführt, die Haftbefehl zur Sicherung der Abschiebung erließ.

Die besagte Wohnung fiel bereits bei einer gemeinsamen Kontrolle vom Salzlandkreis, der Stadt Aschersleben und dem Hauptzollamt Magdeburg im August auf. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, weil bei der Kontrolle keine Betriebserlaubnis vorlag. „Die Prüfung, ob eine Erlaubnis nach dem Prostituiertenschutzgesetz besteht, dauert noch an. Der Betrieb einer Prostitutionsstätte ist jedoch unabhängig davon auf Corona-Eindämmungsverordnung derzeit untersagt", heißt es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung.

Im Salzlandkreis verfügt derzeit nur eine von sieben Prostitutionsstätten über eine Erlaubnis. Bei drei anderen läuft nach einer Ablehnung ein Klageverfahren, bei drei weiteren sei das Antragsverfahren noch offen.