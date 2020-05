Damit der Hecklinger Spieplatz sauber bleibt, soll das Ordnungsamt künftig verschärft Kontrollen laufen.

Hecklingen l Gerade sind Spielplätze wieder geöffnet, wird in Hecklingen darüber gesprochen, wie sie sauber und ordentlich bleiben. Kinder sollen einen schönen Platz zum Spielen haben, der einladend ist. Das macht ein Votum des Stadtrates – es wurde während der ersten Sitzung nach der Corona-Pause getroffen – deutlich. Bis auf eine Enthaltung stimmten alle Mitglieder einem Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion zu.

Dieser sieht vor, die Verwaltung zu beauftragen, regelmäßige Kontrollgänge am Spielplatz in der Staßfurter Straße durchzuführen. Die Kontrollgänge sollen zweimal im Monat an mindestens zwei Freitagen oder Sonnabenden nach 20 Uhr stattfinden. „Die expliziten Abendkontrollgänge sind nachzuweisen“, heißt es.

Eingereicht wurde der Antrag von Roger Stöcker (SPD). Der Fraktionschef wohnt in der Nähe des Spielplatzes und sagte, dass er vor allem in den Abendstunden immer wieder Probleme mit „Lautstärke und Vandalismus“ beobachtet hat. Selbst, meinte er, habe er auch schon versucht mit Jugendlichen, die dort waren, zu sprechen. Jedoch ohne Erfolg.

Kamera-Vorschlag vom Tisch

Stöcker hatte der Verwaltung sogar vorgeschlagen, Überwachungskameras anzubringen. „Das geht aber mit dem Datenschutz nicht“, begründete er. Würden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes regelmäßig Präsenz zeigen, ist der Kommunalpolitiker zuversichtlich, dass der Spielplatz damit allein „geschützt“ werden kann.

Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen (WGH) sagte dazu, dass die Verwaltung es bereits handhabt, Kontrollgänge bis 21 Uhr durchzuführen. Immer sei das nicht möglich, aber stichprobenartig würden solche Sicherheitsrunden gedreht.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der für den Außendienst verantwortlich ist, sei dafür im Einsatz. „Wir sind dabei und wollen das auch ausbauen und intensivieren“, sagte der Bürgermeister. „Wir haben relativ wenig Vandalismus, wenn es aber dazu kommt, wird es teuer“, so Epperlein.

Zum Hintergrund: Der Spielplatz in der Staßfurter Straße hat im vergangenen Herbst ein neues großes Spielgerät erhalten. Das konnte nur angeschafft werden, weil es eine Elterninitiative gibt, die sich seit langer Zeit um die Neugestaltung des Platzes und Sponsoren bemüht. Das neue Gerät war ein erster Erfolg.

Ziel: Mehr Sauberkeit

Anfang des Jahres wurde – ebenfalls während einer Stadtratssitzung – berichtet, dass das neue Gerät schon beschädigt wurde. So brachte Roger Stöcker auch die angesprochene Idee der Überwachungskameras und seinen jetzt befürworteten Vorschlag für verschärfte Kontrollgänge ins Spiel.

Dass sich was ändern muss, steht auch für Uwe Epperlein fest: „Ziel ist eine höhere Sauberkeit zu erreichen“, hielt er während der jüngsten Beratung abschließend fest.