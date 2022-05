Kraniche stoppen auf ihrem Flug gen Süden im Salzlandkreis

Wenn die Kraniche alle Jahre gen Süden fliegen, ist das ein ganz besonderes Naturschauspiel. Nicht nur an der ostsee. Auch im Salzlandkreis legen die Vögel Ruhepausen ein.

Staßfurt (vs) - Tausende Kraniche machen sich in diesen Tagen auf den Weg Richtung Süden. Auch im Salzland. „Besonders eindrucksvoll ist der Flug der Kraniche, die am durchdringenden Trompetengesang schon von Weitem zu hören sind“, schreibt Volksstimme-Leser Christian Heide.