Nächster Warnstreik in Ameos-Kliniken in Staßfurt und Aschersleben. Ameos lehnt Gespräche ab. Verdi kündigt weitere Maßnahmen an.

Staßfurt l Die zufällige Passantin mittleren Alters wollte ihre Freude am frühen Montagmorgen in der Staßfurter Steinstraße nicht verhehlen. Mit großem Gepfeife und Sirenengeheul war der Streiktross der Krankenschwestern vom Staßfurter Krankenhaus gerade um die Ecke gebogen, da rief sie: „Das macht ihr voll richtig.“ Ein Autofahrer hob im Vorbeifahren den Daumen. Ein weiterer Kraftfahrer hupte kräftig, was als Zustimmung zu werten war.

Zum zweiten Mal wurde am Montag und wird auch am Dienstag noch gestreikt. Zog sich der erste Warnstreik von vor drei Wochen über einen Tag, verlängerte die Gewerkschaft Verdi diesen nun um einen Tag. Zwei Tage hintereinander legten die Krankenschwestern der Ameos-Klinika in Staßfurt und Aschersleben von 6 bis 22 Uhr aus Protest ihre Arbeit nieder. Die Forderung ist einfach: „Wir wollen einen Tarifvertrag.“ Das riefen die Krankenschwestern immer wieder, als sie durch die Staßfurter Straßen zogen. Wieder beteiligten sich ungefähr 30 Pflegerinnen in Staßfurt am Streik. Bis zu 600 Euro verdienen die Pflegekräfte weniger als zum Beispiel in Magdeburg.

Am Vormittag zogen die Krankenschwestern nach Aschersleben. Dort formierte sich ein noch größerer Protestzug. Hier schlossen sich erstmals Ärzte dem Warnstreik an. Etwa 150 Beschäftigte streikten hier, darunter 20 bis 25 Ärzte. Die fehlten in Staßfurt, weil kein Arzt im Marburger Bund organisiert ist. Verdi wertet den Streik an beiden Standorten als Erfolg. „Das übertrifft unsere Erwartungen“, sagt Verhandlungsführer Bernd Becker. Von den Krankenschwestern in Staßfurt ist der überwiegende Teil dem Streikaufruf nachgekommen.

Ameos will nicht verhandeln

Auch nach den Streiks am Montag und am Dienstag ist kein Einlenken auf beiden Seiten erkennbar. „Es wird keine Verhandlungen geben“, sagt Lars Timm, Regionalgeschäftsführer bei Ameos Ost. Er gibt den Plan vor, wie es beim Krankenhausbetreiber weiter gehen kann: „Es könnte sehr scharfe betriebswirtschaftliche Maßnahmen geben. Die werden derzeit vorbereitet und könnten im ersten Quartal des neuen Jahres umgesetzt werden“, sagt er. Den 27. Dezember wartet Ameos noch ab. Wenn zu diesem Stichtag nicht 85 Prozent der Beschäftigten eines der beiden Angebote von Ameos unterschrieben haben, wird der Klinikbetreiber schon Anfang des nächsten Jahres beginnen, Abteilungen zu schließen. Wo, dazu möchte sich Ameos noch nicht äußern. Wann genau, ist auch unklar.

Den Krankenschwestern in Staßfurt reicht es. „Bei den Angeboten von Ameos haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera“, sagt eine in Staßfurt. „Das ist ein Knebelvertrag.“ Ameos bietet moderate Gehaltssteigerungen. Darunter Sonderzahlungen. Um neun Prozent sollen die Gehälter bis 2024 steigen. Ameos hat den Beschäftigten eine Frist bis 27. Dezember gesetzt.

Generell beklagen die Krankenschwestern die Arbeitsbedingungen in Staßfurt. „Eine Krankenschwester erledigt die Arbeit, die früher drei erledigt haben. Wir steuern in eine gefährliche Pflege. Man geht nicht mehr mit einem guten Gefühl nach Hause und ist auch mal schroff zu den Patienten. So möchten wir nicht arbeiten. Einige sind krank und haben psychische Probleme bis zum Burnout. Die hätten sonst mitgestreikt“, sagt eine Pflegekraft. „Wir haben immer weniger Kolleginnen. Teure Leiharbeiter wurden geholt, die Belegschaft wird immer älter. Wenn diese in Rente geht, bricht das Chaos aus. Zu dem Lohn fängt doch keiner mehr bei Ameos an. Aber wir haben keine Angst mehr. Wovor denn?“

2012 sei die Situation noch anders gewesen. Damals wurde das Weihnachtsgeld gestrichen und die Arbeitszeit um eine Stunde herabgesetzt. Da hatte es noch keinen organisierten Widerstand gegeben. Zähneknirschend unterschrieb ein Großteil der Belegschaft den neuen Vertrag.

Nächster Schritt unbefristeter Streik

Sowohl in Staßfurt als auch in Aschersleben gab es eine Notversorgung, die auch am Dienstag gilt. „Der OP ist besetzt, alles ist gewährleistet“, sagt Lars Timm. „Die Pflegedienstleiter haben das sichergestellt.“ Die Krankenschwestern in Staßfurt meinten, sie hätten sich selbst um eine Notfallversorgung gekümmert. Es hätte keine Absprache gegeben mit der Geschäftsleitung. „Das stimmt nicht“, so Timm. Laut Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker habe es keine offizielle Regelung gegeben.

Verdi weitet die Arbeitskampfmaßnahmen nun aus. Am Mittwoch wird in Bernburg gestreikt. „Noch vor Weihnachten werden wir die Streiks an den anderen Standorten ausdehnen“, sagt Becker.

Wie weiter? „Der nächste Schritt wäre eine Urabstimmung unter den Beschäftigten über einen Erzwingungsstreik“, erklärt Becker. Der Marburger Bund hat diese Urabstimmung bereits durchgeführt. Eine große Mehrheit der Ärzte folgt dem Marburger Bund.

Warnstreiks sind zeitlich begrenzt. Sie erfordern noch keine Urabstimmung, aber einen Streikaufruf der Gewerkschaft. Ein Erzwingungsstreik ist unbefristet und kann sich über Wochen hinziehen. Er ist das letzte und schärfste Druckmittel der Gewerkschaften. Dazu wird es aber in diesem Jahr nicht mehr kommen.