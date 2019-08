Staßfurts Oberbürgermeister und der Stadtrat wollen sich dafür einsetzen, wieder eine Notaufnahme vorzuhalten samt geforderter Standards.

Staßfurt l Im Staßfurter Rathaus sind am Donnerstagabend Vertreter aller Fraktionen im Stadtrat, der Oberbürgermeister sowie der Seniorenbeirat mit zwei Vertretern von Ameos ins Gespräch gekommen, um über die geschlossene Notaufnahme im Staßfurter Klinikum zu reden (Volksstimme berichtete). Hier prallten zwei Welten aufeinander.

Lars Timm, Regionalgeschäftsführer Ameos Ost, vertrat erneut den Standpunkt, dass die Schließung der Notaufnahme unumkehrbar sei. „Wir sind der Spielball bundespolitischer Entscheidungen. Es ist leider nicht darstellbar, zusätzlich auch noch in Staßfurt ein vollumfängliches Krankenhaus vorzuhalten“, sagte er. „Wir reden über Realitäten, nicht über Sozialromantik.“ Ameos musste die Entscheidung so treffen, weil es in Staßfurt keine chirurgische Abteilung mehr gibt. Das ist seit 1. Januar eine der Voraussetzung für eine Notaufnahme.

Die Politiker und auch Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) gaben sich nicht zufrieden. „Ich habe dafür kein Verständnis. Wir sind in Staßfurt das geografische Herzstück des Salzlandkreises. Warum wurde sich für Aschersleben entschieden? Ich fordere, dass die Notaufnahme wieder geöffnet wird“, so Wagner. „Das sind wir den Bürgern schuldig, die Enttäuschung ist groß. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist.“

Johann Hauser (FDP) brachte nochmal die Diskussionen vor zehn Jahren ins Spiel, als das kommunale Krankenhaus erst geschlossen, dann an Ameos verkauft wurde. „Ich schäme mich, es haben 3000 bis 4000 Leute damals dafür demonstriert. Ihr seid moralisch in der Pflicht, es geht nur um‘s Geld. Scheibchenweise wurde das Krankenhaus heruntergeschnitten, das finde ich nicht korrekt.“

Unschön findet Bianca Görke (Linke), dass sich schon im vergangenen Jahr abzeichnete, dass es bald keine Notaufnahme mehr geben wird. „Es wurde sukzessive abgebaut, diesen vorauseilenden Gehorsam finde ich nicht gut. Ich habe ein Stück Wut.“ Sie berichtete, dass sie selbst eine Freundin nach einem Sturz nach Staßfurt in die Notaufnahme gebracht hätte. Dort sei sie schroff behandelt und gesagt worden, dass es besser gewesen wäre, sie wäre nach Aschersleben gefahren.

Gezielte Zuweisung

Hier hakte Timm ein. „Sie verlieren wichtige Zeit, wenn sie lebensbedrohlich oder schwerst erkrankte Patienten selbst bringen. Eine gezielte Zuweisung in Fachzentren über den Rettungsdienst ist besser.“ Er wies erneut auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 hin, der bei kleineren Verletzungen der richtige Anlaufpunkt wäre. Bei lebensbedrohlichen Verletzungen solle die 112 gewählt werden.

Ralf-Peter Schmidt (UBvS) stellte den kompletten Standort in Staßfurt in Frage. „Das ist kein Krankenhaus. Dazu gehört ein multikomplexes Angebot mit breitem Spektrum. Die Bevölkerung ist verunsichert. Ich kann keinen Menschen beraten, wo er hinsoll. Die Schließung kann nicht unumkehrbar sein.“

Das Angebot von Ameos für bessere gesundheitliche Strukturen ist eine Poliklinik mit Fachärzten am Krankenhaus-Standort. „Das ist eine Parallelinsellösung“, sagte Schmidt. „Das kann nicht der einzige Schritt sein. Wir müssen uns die Vertragsbedingungen anschauen. Ich bin dafür, dass wir uns in drei bis vier Wochen wieder treffen.“

Bürgerforum?

Ameos schlägt ein Bürgerforum vor. „Wir wollen öffentlich Rede und Antwort stehen“, so Timm. Oberbürgermeister Sven Wagner will klären, ob und wie es realisierbar ist, in Staßfurt wieder eine chirurgische Abteilung herzustellen, um die Standards für eine Notaufnahme wieder zu erfüllen. Von Ameos selbst wird es dabei keine Unterstützung geben. „Poliklinische Strukturen sind zukunftsorientierter als eine Chirurgie. Die ambulante Versorgung muss ausgebaut werden“, sagte Lars Timm. Die Krankenhaus-Planung sitze dabei in Magdeburg. Dorthin müsse man sich bei der Planungsbehörde laut Ameos hinwenden, um sich für Staßfurt stark zu machen. Das wäre der Weg für eine Wiedereröffnung der Notaufnahme.

Timm sieht schwarz. Die Erfolgschancen seien gering, das versuchte er mit einem Quervergleich zu erklären. „Andere Landkreise mit mehr Einwohnern haben weniger Krankenhäuser. Im Salzland herrscht daher ein hohes Niveau der Versorgung. Würde es einen Gutachter geben, der sich den Kreis anschaut, würde dieser sagen: Halbiert die Anzahl der Häuser.“ Timm bezieht sich auf die Studie der Bertelsmann-Stiftung, die vorschlug, 800 der 1400 Krankenhäuser in Deutschland zu schließen. Statt vier wären zwei Krankenhäuser im Salzlandkreis realistisch, Ameos arbeite dabei mit drei vollumfänglichen Krankenhäusern gegen die gewünschte politische Ausrichtung. Im Kreis gebe es in Schönebeck, Aschersleben und Bernburg chirurgische Abteilungen. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht vorstellbar, das in Staßfurt vorzuhalten.“ Möglich wäre laut Timm nur, eine chirurgische Abteilung im Kreis zu schließen, um in Staßfurt wieder eine zu eröffnen.

Die Staßfurter wollen trotzdem nichts unversucht lassen. Eine „AG Staßfurter Krankenhaus“ werde ins Leben gerufen. „Es ist ein steiniger Weg zurück zur Notaufnahme“, sagte Sven Wagner. Das Signal ist aber da, dass die Stadt und die Politiker diesen gemeinsam begehen wollen.