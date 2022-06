Kreativ mit Kalender und Kunstwerken

Nach einem Schützenfest findet die 1050-Jahrfeier in Güsten an diesem Wochenende ihre Fortsetzung. Im Herzen der Stadt laden die Kreativen ein.

Die rührigen Mitglieder von Heimatverein und Töpferclub der Volkssolidarität wollen den Güstnern beim Stadtfest am Sonntag eine Möglichkeit bieten, endlich wieder zusammenzukommen. Dort gibt es auch den neuen Kalender, die Festschrift und die Jubiläumstassen.

Güsten - Eine fröhliche Runde freut sich aufs Wochenende: Endlich mal wieder ein kleines Fest in Güsten, mal wieder schnattern und Leute treffen. In dieser Woche saßen die Mitglieder des Heimatvereins „Ränzelstecher“ und des Töpferclubs konzentriert am runden Tisch zusammen, machten sich Notizen und planten das Wochenende durch.