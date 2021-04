Kreativwerkstatt „Bunte Insel“ aus Staßfurt wird mit Film gewürdigt

Staßfurt

Ohne bunte Ideen bleibt die Stadt grau. Es ist der Kreativwerkstatt „Bunte Insel“ aus Staßfurt zu verdanken, dass eine besonders hässliche Ecke in Staßfurt Farbe bekommen hat. Die seit Jahrzehnten leerstehenden Häuser in der Wasserstraße und besonders das Haus Deppe verfallen vor sich hin und sind ein echter architektonischer Schandfleck. 2017 malten Kinder unter künstlerischer Anleitung bunte Bilder an die Fassaden.

Es war das Startprojekt der „Bunten Insel“. Es folgten viele weitere Projekte in und um Staßfurt. Kinder sollen mit ihrer Heimatstadt Staßfurt in Verbindung kommen, sich gleichzeitig künstlerisch austoben. Es geht um Zusammenhalt, Teilhabe und vor allem Bürgerbeteiligung in einer Gesellschaft, in der der Egoismus manchmal überhandnimmt.

Kurse in der „Bunten Insel“ derzeit nicht möglich

Auszeichnungen gab es für die „Bunte Insel“ schon einige. Eine besondere Würdigung war jetzt aber die Anfrage eines Film-Teams vom MDR. Für die Serie „kleinstadt.helden“ im sozialen Netzwerk „Instagram“ suchen die Medienschaffenden überall Projekte, bei denen sich Bürger engagieren. Und stießen dabei auch auf die Staßfurterinnen um Janette Zieger und Nikoline F. Kruse. „Wir wurden ganz spontan angerufen und dann ging es auch ganz schnell. Das Film-Team war durch Zufall auf uns aufmerksam geworden“, erzählt Nikoline F. Kruse, Leiterin der „Bunten Insel“.

Es entstand ein fast dreiminütiger Beitrag, in dem Zieger und Kruse von ihren Ideen erzählen. Hier wird aus grau bunt. Kruse erzählt von den großen Umwälzungen, die Staßfurt nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Vom großflächigen Abriss in der Innenstadt wegen Senkungsschäden durch den Bergbau, der zu großen Freiflächen geführt hat. Es geht um Verlust, aber auch um Hoffnung und Ideale. „Ich würde sagen, wir sind Kleinstadtkämpfer“, sagt Nikoline F. Kruse im Film. „Es ist ein sehr lebendiger und angenehmer Beitrag. Wir sind sehr dankbar“, so Kruse im Gespräch mit der Volksstimme. Die „Bunte Insel“ ist zwar selbst bei „Instagram“ angemeldet. Aber: „Wir kommen kaum dazu, dort etwas zu posten“, so Kruse. Die kostenlose Werbung kam daher auch nicht ungelegen.

Freilich sind der „Bunten Insel“ im Lockdown aber gerade die Hände gebunden. Kurse sind nicht möglich. Angefangene Projekte können nicht weitergeführt werden. Zum Beispiel hängen der Malkurs „Farbenwunderland“ oder das Projekt „Koffertheater“ an der Goethe-Grundschule in Staßfurt in der Luft. Wegen der Beschränkungen dürfen die Künstlerinnen die Kinder gar nicht versammeln.

„Kunst im Park“ auch in 2021 geplant

Kurz vor dem neuerlichen Lockdown hatten Janette Zieger und Nikoline F. Kruse im September und Oktober 2020 das Projekt „Kinderstadtbauhütte“ ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, Objekte im öffentlichen Raum zu verschönern. „Wir wollen besondere Orte schaffen“, sagt Kruse. Konkret wurde so der Eulenturm in der Innenstadt zum Beispiel passenderweise mit Eulen behangen. Kinder durften sich dabei selbst kreativ austoben. „Da gibt es auch eine Kooperation mit der Stadt Staßfurt. Leider konnten wir das bisher nicht weiterführen“, sagt Kruse.

Wenn es die Corona-Lage im Sommer zulässt, soll es wie jedes Jahr auch wieder „Kunst im Park“ in Hohenerxleben geben. Mit diesem Ferienprojekt holt die „Bunte Insel“ schon seit 2016 kreative Kinder ab. Geplant ist, dass auch in diesem Jahr in den Sommerferien mehrere Kurse stattfinden. Zwei Dozenten, zwei Räume, zwei Gruppen, so ist der Plan.

Beginnen soll die Ferienwerkstatt bereits in der ersten Ferienwoche Ende Juli. Über vier Wochen sollen verschiedene Kurse angeboten werden. „Wir haben schon viele Anmeldungen bekommen“, sagt Kruse. Bis zu 17 Kinder könnten an den Kursen insgesamt teilnehmen. Kruse und Janette Zieger müssen aber abwarten, was bis dahin mit den Infektionszahlen passiert.

Wegen der Corona-Situation konnten bisher im neuen Domizil im Kaiserhof an der Bode in Staßfurt auch keine Kurse stattfinden. Die „Bunte Insel“ zieht derzeit von der Steinstraße 49b in die Steinstraße 33 um. Und das in aller Ruhe. Weil es ja keinen Zeitdruck gibt. „Wir sind gerade dabei, Arbeitsplatten und Herd einzubauen. Auch ein Geschirrspüler kommt in das neue Zuhause“, so Kruse. Schritt für Schritt werden die neuen Räume eingerichtet.

In der Zwischenzeit hat die „Bunte Insel“ die Bewilligung für den Bürgerbeteiligungsprozess in diesen Tagen bekommen. „Wir werden im Mai eine Werbestrategie entwickeln“, sagt Nikoline F. Kruse. Die Staßfurter sollen selbst bestimmen, was sie sich im Kaiserhof an Angeboten wünschen. Das soziokulturelle Zentrum im Kaiserhof soll wachsen. Die „Bunte Insel“ soll eines von vielen Projekten sein, das dort in Zukunft seine Heimat hat.