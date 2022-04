Kreis und Egelner Mulde streiten um 38000 Euro bei der Sanierung des Schulzentrums

Der Salzlandkreis hat gegen die Verbandsgemeinde Egelner Mulde Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg eingereicht. Dahinter steckt ein offener Betrag aus der Sanierung des Schulzentrums in Egeln, um den beide Seiten jahrelang gestritten hatten.

Im Schulzentrum in Egeln befinden sich sowohl die Grundschule der Verbandsgemeinde als auch die Ganztagsschule des Salzlandkreises.

Egeln - „Bei diesem Rechtsstreit des Salzlandkreises und der Verbandsgemeinde Egelner Mulde geht es um die restlichen 38 000 Eigenmittel für die gemeinsame Schulbaumaßnahmen am Schulzentrum in Egeln, die der Kreis seit Jahren nicht bezahlen will“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) der Staßfurter Volksstimme. Aufgrund dieser Weigerung habe er diese Summe mit einer anderen Forderung verrechnet. „Daraufhin hat man uns jetzt verklagt“, sagte der Verwaltungschef. Er habe dem Verwaltungsgericht in Magdeburg dazu bereits eine umfangreiche Stellungnahme abgeben müssen.