Kreisstraße nach Groß Börnecke noch länger gesperrt

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Vollsperrung der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und Groß Börnecke wird sich bis zum 30. Mai des kommenden Jahres hinziehen, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 17. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Salzlandkreis, in dessen Verantwortung der Ausbau der Straße erfolgt, nannte zur Begründung Bauverzögerungen.