Kreisverkehr-Bau weit teurer als Stromersparnis

Für noch zwei weitere Kreisverkehre in Staßfurt plädiert unser Leser Hans-Jürgen Streuer. Er führt als Argument Stromeinsparungen ins Feld. Die Baulastträger haben derweil die Gesamtkosten im Blick für Bau und Unterhalt solcher Kreisel: Das ist weitaus teurer.

Staßfurt - Die Salzstadt war eine der ersten Kommunen in der Region, die auf Kreisverkehre gesetzt hat, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. Acht sind es an der Zahl in der Kernstadt. Sogar Hohenerxleben hat einen (überfahrbaren) – im Volksmund „Himmelscheibe“ genannt. Aber das nur nebenbei.