Es ist kein Aprilscherz. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Kreisverkehr auf der Ortsdurchfahrt der Landstraße 76.

Westeregeln l „Künftig wird der Verkehr deutlich flüssiger und sicherer durch den Ort geführt“, sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) vor Beginn des Baustarts für den Kreisverkehr der Staßfurter Volksstimme.

Das Land investiere knapp 825.000 Euro in den Ausbau der Kreuzung mitten in Wester-egeln. Damit das Straßennetz im Lande dem zunehmenden Verkehrsaufkommen standhalte, müsse es an modernste Standards angepasst werden, betonte Thomas Webel und bat alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die damit verbundenen, unvermeidlichen Beeinträchtigungen.

Nach Auskunft des Ministers wird der Bereich, wo die Landesstraße (L) 76 aufeinandertreffen, also die Lindenstraße, die Breite Straße, die Ernst-Thälmann-Straße und die Maxim-Gorki-Straße zu einem modernen, regelkonformen Kreisverkehrsplatz ausgebaut. Im Zuge dessen wird auch ein „Bypass“ zur Anbindung der umliegenden Einrichtungen des Einzelhandels geschaffen, so das Verkehrsministerium. Damit ist die Straße gemeint, in der sich einst der Schleckerladen befunden hatte.

Fahrbahnteiler

„Damit Fußgänger die Straße künftig gefahrlos passieren können, werden Fahrbahnteiler als Querungshilfen angelegt“, sagte Webel. In einer Bürgerinformationsveranstaltung hatte Werner Kühner verlangt, im Interesse der Sicherheit der Kinder dort für sichere Fußgängerüberwege zu sorgen. Börde-Hakel-Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) sagte dazu in der Sitzung: „Die jetzige Variante ist sicherer. Da sind die Kinder nicht gefährdet, denn sie können beim Überqueren auf dem Fahrbahnteiler in der Mitte der Straße eine Pause einlegen.“

Darüber hinaus werden die Entwässerungsanlagen in dem Bereich erneuert und eine moderne Straßenbeleuchtung installiert. „In der Mitte des Kreisverkehrsplatzes wird später eine Litfaßsäule stehen“, sagte der Minister.

Für die Bauphase am Kreisverkehr, die laut Verkehrsministerium Mitte Oktober dieses Jahres abgeschlossen werden soll, macht sich in Wester-egeln eine Vollsperrung erforderlich.

Umleitung über B81

Der Durchgangsverkehr wird solange großräumig über die Bundesstraße (B) 81 und die ehemalige B 180 geführt. Der Quell- und Zielverkehr der B 81 in Richtung Westeregeln kann weiterhin die Kreisstraße (K) 1308 und die Landesstraße 76 sowie aus Richtung Etgersleben die Landesstraße 76 bis zum gesperrten Baustellenbereich nutzen.

„Die Umleitungsstrecke für die Zeit der Bauarbeiten wird bereits ausgeschildert“, sagte gestern der Bürgermeister der Staßfurter Volksstimme. Er hofft, dass es in Westeregeln nicht zu einem Verkehrschaos kommt.

Für den öffentlichen Personennahverkehr wurde in Westregeln eine innerörtliche Lösung geschaffen. Dazu sind bereits zwei Bushaltestellen verlegt worden, teilte die Kreisverkehrsgesellschaft „Salzland“ auf ihrer Internet-Homepage mit. „Der Bus hält am Montag zum ersten Mal in der Schillerstraße und ersetzt damit die Haltestelle Breite-Straße. Die Bushaltestellen in der Thälmann-Straße und in der Hadmerslebener Straße werden angefahren“, sagte der Bürgermeister.

Konkret heißt das: „Die Linie 156 wird ab Dienstag auf Grund der Baumaßnahme geändert. Es entfällt die Haltestelle Wartehalle. Es stehen Ersatzhaltestellen in der Schillerstraße. Auf Grund der Fahrplanänderungen der Linie 156 werden auf der Linie 159 Richtung Egeln - Atzendorf - Staßfurt die Fahrt 22 geändert und es wird eine neue Fahrt 96 aufgesetzt. Auch auf der Linie 160 ergeben sich Änderungen auf den Fahrten 40 und 46“, teilte die Kreisverkehrsgesellschaft „Salzland“ mit. Sie bittet ihre Kunden, sich auf der Homepage des Unternehmens über die aktualisierten Fahrpläne der drei benannten Linien zu informieren sowie das INSA-Auskunftssystem im Internet zu nutzen.