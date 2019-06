Gepflegt ist gut. Aber bedeutet „gepflegt“ auch schön? Debatte im Stadtrat über die Kreisverkehre.

Staßfurt l „Unsere Kreisverkehre zeichnen sich durch eine geordnete Tristesse aus“, sagt Bianca Görke (Die Linke) bei der letzten Stadtratssitzung am 9. Mai. „Ich sehe da nichts, was schön ist.“ Sie fragt: Warum ist es in Staßfurt nicht möglich, wie in anderen Städten blühende, blumige Kreisverkehre einzurichten? Immerhin seien diese auch eine Art erster Eindruck für Besucher der Stadt.

Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) sieht das ganz anders: „Wir haben Kreisverkehre, die gepflegt und im guten Zustand sind.“ Als Bianca Görke insistiert, sie habe ja von Ordnung, aber eben ohne Schönheit gesprochen, reagiert der Oberbürgermeister mit Unverständnis. Die Stadt habe doch schon Patenschaften über die Kreisverkehr geschlossen – was wolle man denn noch?

Bianca Görke kritisiert Wagner deswegen: „Sie hatten uns in Aussicht gestellt, dass unsere Kreisverkehre schöner werden“. Bunt, mit Blumen und kreativer Gestaltung habe sie aus den damaligen Aussagen des Oberbürgermeisters gelesen. Dies sehe sie aber heute immer noch nicht. Da der Oberbürgermeister in dem Moment im Stadtrat einen ziemlich rauen Ton an den Tag legt, kann Görke nur noch schnell nachschieben: „Ich rege an, die Kreisverkehre schöner zu gestalten“.

Bilder Der Kreisverkehr am Postring zeigt seit Jahren das gleiche Bild, drei Bäume und ein rankendes Gewächs. Foto: Franziska Richter



Der Hintergrund: Die Stadt hatte 2017 einige Patenschaften für die Kreisverkehre in der Innenstadt vergeben. Seitdem haben zum Beispiel die Lebenshilfe (Kreisverkehr Luisenplatz), der Firma „Baumkletterer“ (Kreisverkehr Zollstraße) oder das BBRZ Rathmannsdorf (Kreisverkehr an der Liethe) die Pflege des Grüns übernommen. Dazu gibt es Verträge.

Dann folgte die Aktion „Staßfurt blüht auf“ im April 2018. Über einen Aufruf der Stadtverwaltung, zusammen mit dem Regionalverband der Kleingärtner und dem Stadtpflegebetrieb, bat das Rathaus um Spenden von Blumenzwiebeln und Samen. Beim Staßfurter Freiwilligentag im September wollte man Hunderte Blumen an den auffälligsten Ecken des Stadtzentrums setzen und eine blühendes Staßfurt schaffen.

Aber die Aktion entpuppte als Flaute: „Wir haben damals gerade mal einen Beutel mit Blumenzwiebeln bekommen“, erklärt Julia Föckler von der Stadtverwaltung. Damit habe man beim Freiwilligentag nur ein kleines Beet am Kaligarten bepflanzen können.

Sven Wagner ist der Meinung: Alles über die Pflegeverträge hinaus sei „Geschmackssache“. Wenn Kreisverkehre in Patenschaften zu wenig gepflegt werden, „werden wir das Gespräch mit den Paten suchen.“ Was aber definitiv nicht passieren werde, sei eine wechselnde Bepflanzung, erst Frühblüher und dann im Sommer andere Blumen. „Das ist personell und finanziell für unsere Stadt nicht zu stemmen“, so Wagner.

Der Kreisverkehr in der Bernburger Straße sei erst kürzlich mit einigen größeren Findlingen gestaltet worden. Ein Hinweisschild zum Strandsolbad soll noch folgen, erklärt der Stadtchef weiterhin. „Außerdem werden wir Blühstreifen in der Stadt anlegen.“

Sowohl die Patenschaften über die Kreisverkehre als auch die Aktion „Staßfurt blüht auf“ hatte Oberbürgermeister Sven Wagner im Stadtrat bekannt gemacht und damit wohl auch Hoffnungen auf prächtige Kreisverkehre geweckt. Zuvor hatten Bürger auch immer mal wieder gefordert, man soll mehr aus den Kreisverkehren in Staßfurt machen. Manche sendeten der Volksstimme-Redaktion sogar Fotos von Städten, wo Kreisverkehre mit Blumen, Kunst und Stadtwappen geschmückt sind.

Sicherlich auch vor diesem Hintergrund hatte die Stadt mit der Aktion „Staßfurt blüht auf“ zumindest einen Versuch gestartet. Als aber die Patenschaften über die Kreisverkehre geschlossen wurden, äußersten die Paten allerdings keine Pläne von bunter Gestaltung. Man wolle zunächst den Wildwuchs in Ordnung bringen und pflegeleichte Pflanzen setzen. Von Blumen und mehr war dann nicht mehr die Rede.