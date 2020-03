Der Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt hat seinen Hauptsitz in Dessau/Roßlau. Foto: Jens Wolf/dpa

Der Landesrechnungshof will den Salzlandkreis und seine Gesellschaften weiterhin prüfen, trotz Ablehnung des Kreistags.

Franziska Richter arbeitet seit 2013 bei der Lokalredaktion der Volksstimme in Staßfurt. Ihr Volontariat hat sie nach einem Studium auch bei Volksstimme absolviert. franziska.richter@volksstimme.de ›

Hecklingen/Staßfurt/Bernburg l Das geht aus einer Presseanfrage der Volksstimme an die übergeordnete Prüfbehörde des Landes Sachsen-Anhalt hervor.

Verkehrsgesellschaften im Fokus

Der Kreistag sollte am Mittwoch vergangene Woche eigentlich den Beschluss fassen, dass dem Landesrechnungshof gegenüber dem Salzlandkreis und seinen Gesellschaften umfassende Prüfrechte eingeräumt werden. Insbesondere die Verkehrsgesellschaften PNVG und KVG des Salzlandkreises stehen beim Landesrechnungshof im Fokus, da über diese Gesellschaften viel Geld in den ÖPNV im Salzland fließt. Der Anwalt, der aktuell mehrere Verfahren für den Hecklinger Busunternehmer Torsten Haubold gegen diese Gesellschaften führt und dort finanzielle Ungereimtheiten sieht, hatte sich deswegen an den Landesrechnungshof gewandt.

Der Landesrechnungshof hatte den Salzlandkreis angemahnt, ihm Prüfrechte einzuräumen. Die Verwaltung in Bernburg setzte das Anliegen auf die Tagesordnung des Kreistags am Mittwoch letzter Woche. Denn es ist ein Beschluss notwendig, um dem Landesrechnungshof Einsicht in alle Bücher und Unterlagen zu gewähren.

Prüfung sei zu aufwendig

Im Kreistag gab es dann kaum Diskussionen zum Thema. In großen Teil stimmten Linke und AfD für die Prüfung des Landesrechnungshof, die Mehrheit aus CDU, SPD/Grüne/WG sowie FDP/WIDAB lehnte den Antrag ab. Einigen Kommunalpolitiker soll vorab erklärt worden sein, dass so eine Prüfung für die Gesellschaften sehr aufwendig sei, sprich die Mitarbeiter des Landesrechnungshofes bei ihrer Prüfung vor Ort sehr viel Zeit und Personal binden würden.

Trotz der Ablehnung im Kreistag bleibt der Landesrechnungshof dran. Dessen Sprecher Frank Düsekow teilt mit: „Zunächst gehen wir davon aus, dass der Landrat des Salzlandkreises von seiner Pflicht, dem ablehnenden Beschluss des Kreistages zu widersprechen, auch Gebrauch machen wird. Dann wird sich der Kreistag in seiner nächsten Sitzung noch einmal mit dem Thema befassen müssen.“

Landesamt soll "eingreifen"

Falls der Beschluss des Kreistags nicht zurückgenommen wird, „werden wir uns an das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wenden und darum bitten, mit den Instrumenten der Kommunalaufsicht die Pflicht des Landkreises durchzusetzen“, so der Sprecher weiter. Der Landesrechnungshof gehe davon aus, dass das Landesamt „regelnd eingreift und unsere Prüfrechte durchsetzt“.

Die unabhängige Prüfbehörde, die auch für ihre Recherchen zu Steuerverschwendung bekannt ist, bereitet ihre für dieses Jahr geplante Prüfung beim Salzlandkreis „auf jeden Fall planmäßig“ vor und wird sie durchführen. Während sie alle Finanzen der Salzlandkreisverwaltung per se analysieren darf, braucht sie für Beteiligungsgesellschaften des Landkreises wie KVG und PNVG eine Prüfberechtigung.

Torsten Haubold war erstaunt über die Entscheidung des Kreistags: Wenn die Verantwortlichen nichts zu verbergen haben, „sollen sie die Hosen doch runterlassen.“