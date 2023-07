Ukraine-Krieg Krieg in der Ukraine: Soziallotsen aus Staßfurt bekommen Integrationspreis

278 Menschen aus der Ukraine leben derzeit noch in Staßfurt. Der Krieg im Heimatland hat sie in die Region gebracht. In Staßfurt bekommen sie Hilfe von Soziallotsen und Ehrenamtlichen. Diese wurden nun ausgezeichnet.