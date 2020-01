Die Polizei verstärkt ihren Einsatz gegen Hauseinbrecher. Im Salzland, auch in Schönbeck und Staßfurt, gab fast 50 Vorfälle.

Staßfurt/Schönebeck (am/vs) l Eine erhebliche gestiegene Anzahl von Einbrüchen in Einfamilienhäuser hat die Polizei im Salzlandkreis registriert. Als Verdächtige für die Einbruchsdiebstähle gelten sowohl reisende Tätergruppierungen als auch ortsansässige Täter, teilte Polizeipressesprecher Marco Kopitz mit. Seit Oktober 2019 bis jetzt waren es insgesamt 47 Einbrüche im gesamten Kreisgebiet.

Als Gegenmaßnahme zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen und neben den zahlreichen laufenden Ermittlungen führte die Salzland-Polizei am 28. Januar im Rahmen an einer länder-übergreifenden Konzeption verstärkt Kontrollen durch. Das soll auch den Fahndungsdruck auf potenzielle Täter erhöhen. An festen Kontrollpunkten und mobil nahmen Einsatz- kräfte Fahrzeuge, deren Insassen und Ladung unter die Lupe. In mehreren Wohngebieten waren Streifen in Zivil unterwegs.

Fahndungsdruck erhöht

Im Rahmen der Kontrollen wurden 51 Fahrzeuge angehalten und 78 Personen kontrolliert, gab Kopitz zu den Ergebnissen bekannt. Bis auf fünf Ordnungswidrigkeitenverstöße sowie eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der Beleidigung konnten die eingesetzten Beamten bei den Kontrollierten nichts feststellen, dass auf etwaige Hauseinbrüche hindeutet.

Seit Oktober 2019 wurden im Salzland laut 47 Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstählen in Einfamilienhäuser aufgenommen. Dabei handelte es sich um 38 vollendete Einbrüche. In neun Fällen waren die Einbrecher laut Polizei gescheitert. Ermittelt wird dennoch.

Wie verteilen sich die Straftaten im Kreisgebiet? In Bernburg und seinen Ortsteilen (Biendorf und Preußlitz) gab es 10 Taten dieser Art zu verzeichnen. Ähnlich häufig waren Schönebeck (8), Staßfurt (7 davon 4 in Ortsteilen Brumby, Glöthe, Atzendorf und Löderburg), Könnern (5) und Bördeland (6 davon alle in den Ortsteilen Welsleben, Eggersdorf, Biere) betroffen. Angesichts dieser Lage erklärte Kopitz: „Ein Schwerpunkt lässt sich nicht erkennen.“

Auch entlegenere Orte betroffen

Von den Einbrüchen betroffen waren auch nicht so zentral gelegene Orte im Salzland. 10 Einbrüche verteilen sich jeweils einzeln auf Wolmirsleben (3), Borne (1), Nienburg (1), Barby (1), Calbe (1) und Giersleben/Strummendorf (4). Auch hier ist für die Polizei, so Kopitz „eine Konzentration auf ein Gebiet und/oder Ortschaft nicht erkennbar“.

Einbrecher steigen oft durch Fenster, in vielen Fällen aber auch durch ebenerdige Terrassentüren ein, hat die Polizei anhand der vorliegenden Fälle festgestellt. Eher selten waren Einbrüche durch Hebeln an der Eingangstür festzustellen.

„Mit jeder Sekunde, die ein Einbrecher benötigt um in das Haus zu gelangen, steigt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, was den Täter letztendlich zur Flucht veranlasst“, so Kopitz.

Die Polizei bietet im Rahmen einer sogenannten Schwachstellenanalyse eine Sicherheitsberatung zum Einbruchsschutz an, erläuterte Kopitz. Vorsichtsmaßnahmen können Einbrecher abschrecken oder den Einbruch erschweren.