Die Serie der Einbrüche in Schulen und Kita reißt im Salzlandkreis nicht ab. In Borne fasste die Polizei jetzt zwei Männer.

Borne/Eggersdorf/Schönebeck l In die Kita am Leninplatz Borne drangen in der Nacht zum Dienstag zwei Männer ein.

„Dank eines Zeugen, welcher um 0.30 Uhr durch den Lichtschein im Inneren der Einrichtung auf die beiden Täter aufmerksam wurde, gelang den Beamten eine Ergreifung der Täter noch am Tatort. Die beiden Einbrecher konnten auf frischer Tat gestellt werden“, sagte der Sprecher des Polizeireviers Marco Kopitz und fügte hinzu: „Der ständige telefonische Kontakt, die gute Beschreibung der Täter und des Vorgehens am Tatort führten zu einem optimalen Zusammenspiel und dem damit verbundenen Erfolg.“

Vernehmungen laufen

Ein Täter soll nach Volksstimme-Informationen aus Eggersdorf in der Gemeinde Bördeland stammen. Der zweite aus der Altmark hat einen Bezug nach Schönebeck, wo er früher gewohnt haben soll. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen, als sie einen Fernseher abtransportieren wollten. Zuvor hatten sie das Gebäude und das Büro der Leiterin durchsucht. Der Einstieg erfolgte laut Polizei offenbar durch ein Dachfenster. Zur Spurensicherung vor Ort wurden die Kollegen vom Kriminaldauerdienst angefordert.

Kopitz: „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Täter in den Zentralen Polizeigewahrsam überführt und im Verlaufe des gestrigen Tages vernommen.“

Am Tatort konnten verschiedene Werkzeuge und Spuren aufgefunden werden, welche einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in Kindertagesstätten und Schulen im Salzlandkreis vermuten lassen, sagte der Polizeisprecher. Die Spurenvergleiche und Vernehmungen der Täter seien nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Ob es sich bei den beiden Männern um Serientäter handelt, welche auch für die Einbrüche der jüngsten Vergangenheit verantwortlich seien, sei noch unklar, so Kopitz. Fest stehe jedoch, dass beide bereits wegen ähnlicher Delikte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz der Polizei bekannt seien.

Dank für Zivilcourage

Wie der Geschäftsführer der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH Stefan Labudde der Volksstimme am Morgen mitteilte, hätten Jugendliche aus Borne den Einbruch in die Tagesstätte bemerkt und daraufhin sofort die Leiterin der Einrichtung sowie die Polizei informiert. „Dafür und für ihre Zivilcourage sind wir sehr dankbar. Sie haben einen großen Vedienst daran, dass in der Kita keine größeren Schäden entstanden sind“, so der Firmenchef. Im Haus seien mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht worden. Und die Kinder seien durch den Einbruch in große Aufregung versetzt worden, sagte Labudde.

Seinen Worten zufolge werde sich die Lebenshilfe den aufmerksamen Jugendlichen gegenüber erkenntlich zeigen. „Auch die Polizei hat super gehandelt“, lobte Stefan Labudde. Durch ihren schnellen Einsatz sei womöglich noch der Diebstahl eines Fahrzeuges verhindert worden, denn die Diebe seien mit dem Fahrrad am Tatort erschienen. Damit hätten sie aber keine Beute abtransportieren können, die sie schon zur Seite gestellt hatten.

Einbruchsserie im Salzland

Bornes Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) sagte nach der Besichtigung des Tatortes, dass sich dort „filmreife Szenen“ abgespielt hätten. Die Polizei sei mit drei Streifen- und drei Mannschaftswagen und einem Hund erschienen. Dann hätten die Beamten das Gebäude umstellt.

In den letzten Monaten sind im Salzlandkreis mehr als 40 Kindertagesstätten und Schulen von Dieben aufgesucht worden, die Grundschule in Wolmirsleben sogar dreimal hintereinander. Deshalb hatte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) mehr Polizeikontrollen gefordert.