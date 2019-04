Die Polizei sucht nach einer Frau, die des Diebstahls und Betruges in Wolmirsleben verdächtigt wird.

Groß Börnecke/Wolmirsleben l Zu einem Diebstahl und Betrug hat die Polizei des Salzlandkreises am 30. April eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst. Wie das Polizeirevier am Dienstag mitteilte, liegen die Straftaten in Große Börnecke und Wolmirsleben schon fast ein Jahr zurück.

Am Morgen des 29. Juni 2018 soll demnach ein bisher unbekannter Mann aus einem am Karl-Marx-Platz in Groß Börnecke abgestellten Pkw eine Geldbörse mit EC-Karte gestohlen haben. Zeugen soll in diesem Zusammenhang ein dunkler Audi aufgefallen sein.

Kurze Zeit nach dem Diebstahl wurde nach Erkenntnissen der Ermittler am Geldautomaten der Sparkasse Wolmirsleben mit der entwendeten EC-Karte Geld abgehoben. Eine Kamera am Automaten konnte ein Bild einer weiblichen Tatverdächtigen aufzeichnen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 6.41 und 6.45 Uhr. Die Frau gilt dringend der Straftaten oder zumindest der Beteiligung verdächtig.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise: Wer kennt die abgebildete Person mit der grauen Jacke und Sonnenbrille? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Person geben?

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter (03471) 3790 entgegen.