Die Hirten haben sich um das wärmende Feuer versammelt. In der St. Johanniskirche in Staßfurt-Leopoldshall geht es heute besinnlich zu. Foto: Enrico Joo

Kleine und große Kinder sind in den Gotteshäusern von Staßfurt an Heiligabend gefragt, wenn die Weihnachtsgeschichte aufgeführt wird.

Staßfurt l So war das mit den Hirten nicht geplant. Irgendetwas lief schief. Also anders, als es laut Skript abgesprochen war. Die Kinder sprachen durcheinander, reichten das Mikro quer über mehrere Köpfe. Gemeindepädagogin Birgit Wassermann schreitet ein. „Ihr müsst in der Reihenfolge sitzen, wie ihr redet“, sagt sie mit sanfter Stimme, die aber keinen Widerspruch duldet. Stühlerücken in der St. Johanniskirche im Staßfurter Stadtteil Leopoldshall. Ein Kind bewegt sich nach links, das andere nach rechts. Nach dem Durcheinander haben alle ihre Plätze eingenommen. Natürlich ruckelt es noch. Aber es ist ja erst die erste Probe vergangene Woche für das Krippenspiel an Heiligabend. Es folgt eine weitere Generalprobe, bevor es am 24. Dezember ernst wird.

27 junge Darsteller

Wie jedes Jahr werden weihnachtlich gestimmte Menschen von nah und fern heute um 15.30 Uhr in der Kirche zusammenkommen, um einen besonderen Gottesdienst am wichtigsten christlichen Tag des Jahres zu erleben. 27 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren haben in vielen Stunden ihre Parts auswendig gelernt. 27 Kinder werden sicherlich sehr aufgeregt sein, wenn in der bis auf den letzten Platz vollbesetzten Kirche Freunde und Verwandte, Eltern und Großeltern hinhören, wie sich die Steppkes beim Krippenspiel schlagen.

Birgit Wassermann ist frohen Mutes, dass alles gut geht. „Es war nicht alles perfekt, aber ich bin nicht beunruhigt“, sagt sie. „Es gab schon viel chaotischere Proben in den letzten Jahren.“ Seit Ende der 1990er Jahre kümmert sich die Gemeindepädagogin um das Krippenspiel in der Leopoldshaller Kirche, das nie dem aus dem Vorjahr gleicht. „Es gibt immer eine neue Rahmenhandlung, an der die Geschichte der Geburt Jesu erzählt wird.“ So waren es schon mal zwei Mäuse, die auf dem Dachboden die Krippe entdeckt hatten. In einem anderen Jahr hatten zwei Kinder am PC www.bethlehem.com eingegeben, um sich darüber zu informieren, was es mit der Weihnachtsgeschichte eigentlich auf sich hat.

Bilder Große Sprechrollen haben Maria (Mitte) und Josef (rechts) nicht. Aber gerade Maria möchten viele Mädchen spielen. 2019 hat Alica das große Los...



In diesem Jahr also – so viel sei verraten – werden Kinder die Kirche mit kindlichen Augen erkunden. Sie verstecken sich, freuen sich, den Altar zu sehen, die Kanzel zu besteigen. Und sehen dann das Licht, das auf die Krippe scheint. „Da passiert etwas mit den Kindern, wenn das Licht kommt“, sagt Wassermann.

Alle wollen mitmachen

Seit Anfang Oktober hatte Wassermann in den Bibelstunden, die sie wöchentlich führt, bereits Werbung gemacht. Sie dachte sich ein neues Krippenspiel aus, schrieb die Anzahl der Kinder nach Rücklauf auf und sortierte. Wer bekommt eine Sprechrolle? Wer ist Maria? Wer Josef? Es gibt große und kleine Sprechrollen, die sorgsam verteilt werden. Größere Kinder, die schon mehrmals an Heiligabend beim Krippenspiel mitgespielt haben, bekommen größere Sprechrollen. Manche Kinder sind sogar Doppelspieler. Denn auch in der St. Pauli Kirche in Rathmannsdorf organisiert Birgit Wassermann das Krippenspiel zum Gottesdienst heute um 14 Uhr. Da muss jeder Handgriff sitzen, damit das Schauspiel nicht zum Stress am Heiligabend ausartet.

„Damit die Geschichte ins Herz geht, braucht man selbst Herzblut“, erzählt Wassermann. Gerade in der kleinen Kirche in Rathmannsdorf wird es sehr voll. „Da passen nur alle rein, wenn gekuschelt wird“, sagt sie lächelnd.

Bibelstunde heiß begehrt

Durch die Bibelstunden hat Wassermann „einen Riesenpool von 50 Kindern. Das ist Luxus“, sagt sie. In vielen anderen Gemeinden gibt es Probleme, genug Kinder für das Krippenspiel zusammenzubekommen. In Staßfurt muss Wassermann sogar überlegen, wie sie alle Kinder gerecht einbindet. Denn: „Weggeschickt wird kein Kind, wenn es mitspielen möchte.“

Und am Ende wird alles gut. Wie bei Maria und Josef. „Es ist eigentlich keine hübsche Geschichte, es ist hart. Aber sie klagen nicht und fügen sich. Und sind dann dankbar für das Geringste, den Stall“, erklärt Wassermann. Es geht also um Demut und Bescheidenheit. Um einfache Werte, die in der gehetzten Zeit manchmal verloren gehen. „Wenn nur einer zu uns kommt und sagt: Die Geschichte hat mich berührt, dann haben wir das Ziel erreicht.“