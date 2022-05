Kritik: Es braucht mehr öffentliche Toiletten in Staßfurt

Staßfurt - Wer in Staßfurt gerade in der Innenstadt Einkäufe oder Behördengänge erledigt oder einfach nur gerade herumbummelt und dann auf Toilette muss, hat es nicht leicht. Die öffentliche Toilette am Postring ist wegen Vandalismusschäden seit 2018 gesperrt. Wegen Corona ist auch die öffentliche Toilette am Bahnhof seit eineinhalb Jahren geschlossen. Die öffentliche Toilette am Benneckeschen Hof ist nur zweimal in der Woche an Markttagen geöffnet. Die Toilette der Stadtverwaltung im Haus II in der Steinstraße 38 ist nur zu den Öffnungszeiten geöffnet.