Kultur im Salzlandkreis: Der tägliche Überlebenskampf

Ein Blick ins Salzlandtheater Staßfurt. Das Haus ist nicht in kommunaler Hand, sondern in Trägerschaft eines Fördervereins. Das Überleben ist für kulturelle Einrichtungen in Zeiten von Energiekrise und Inflation schwierig.

Staßfurt/Schönebeck - Publikum, wo bist du? Nach zwei Jahren Pandemie war die Hoffnung groß, die Zuschauer würden in Scharen zu den Events strömen. War der Entertainment-Entzug doch groß. Doch Theater, Museen & Co. haben immer noch mit den Nachwehen zu kämpfen. Die einen trauen sich noch nicht unter Menschenmassen, den anderen fehlt in Inflations-Zeiten das Geld für die Tickets. Die Kultur steckt in der Krise. Auch im Salzlandkreis. Droht ihr der Kollaps?