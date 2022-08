Kultur in Staßfurt: Mehr Tanz im Salzlandtheater in neuer Spielzeit

Die Sebastian Weber Dance Company wird in der kommenden Spielzeit gleich drei Mal in Staßfurt mit ihrem Stepptanz zu sehen sein.

Staßfurt - In der Arbeiterstadt Staßfurt ist das Salzlandtheater metaphorisch gesehen eine brennende Flamme, die von viel Wasser umgeben ist. Kultur zieht nach wie vor nicht die Staßfurter in Scharen an. Und doch schafft es das Salzlandtheater seit so vielen Jahren ein Kleinod und ein Erlebnisort der künstlerischen Freude zu sein. Das sich auch immer wieder neu erfindet, ohne erfolgreiche Programme und Bühnenstücke zu vergessen.